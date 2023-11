Une moyenne annuelle de 2.000 interventions chirurgicales internes a été réalisée par le service de chirurgie générale de l'établissement public hospitalier (EPH) de Thénia (Est de Boumerdès), durant ces trois dernières années, a-t-on appris, lundi, d’une source de cet établissement.

"Ce nombre d’interventions, entre programmées et urgentes, a été réalisé par un staff de 15 chirurgiens, avec une moyenne de six à sept opérations chirurgicales/Jour, et d’une durée entre six à sept heures pour chaque intervention, selon la nature de la maladie", a indiqué le chef du service de chirurgie générale de l'hôpital de Thénia, Pr. Abdelmalik Ichtiouane, en marge des 2èmes journées médico- chirurgicales. Il a estimé que ce bilan est "très satisfaisant" au regard des ressources et moyens mis à la disposition des chirurgiens pour effectuer leur travail. Le Pr. Ichtiouane a, néanmoins, déploré que cet hôpital ne dispose que de deux salles d'opération.

Un fait qui, selon lui "entrave l'exploitation optimale des ressources du staff chirurgical, tout en contraign ant les malades à attendre des mois pour obtenir un rendez-vous pour une intervention".

Ces 2èmes Journées médico-chirurgicales visent à informer les participants sur les dernières nouveautés en cours, à l’échelle mondiale, en matière de chirurgie, a-t-il ajouté.

Au programme de cette manifestation de deux jours, des communications thématiques suivies d'ateliers abordant la chirurgie des maladies internes, dont celle touchant les reins et le système digestif et leurs symptômes, entre autres, ainsi que les derniers développements en matière de chirurgie pédiatrique notamment.

Des campagnes de sensibilisation pour le diagnostic du diabète et d'autres maladies internes, sont, également, portées au même programme.