Le chef du service Médecine interne au CHU Ferhat Abbas à Sétif, Pr Rachid Malek,

a salué les efforts consentis par les pouvoirs publiques en vue d'améliorer la prise en charges du diabète qui se propage "à grande échelle" ces dernières années, appelant à relancer le Plan national de lutte contre les facteurs de risque des maladies chroniques.

En dépit de l'amélioration de la prise en charge de cette maladie, Pr Malek a souligné, la veille de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète (14 novembre), l'impératif d'inscrire de nouveaux médicaments à la nomenclature de médicaments destinés au traitement de cette maladie qui est désormais qualifiée "de pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), vu sa propagation à travers le monde", et de renforcer les unités qui soignent les pieds diabétiques.

De son côté, la sous-directrice de la Prévention contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé, Dr Djamila Nadir, a confirmé le redynamisation de la commission sectorielle de lutte contre ces maladies en 2022, en sus d e son évaluation en 2023 dans le cadre de la coopération avec l'OMS en Algérie, et ce, "en vue de formuler des recommandations quant au plan national de lutte intégrée contre les maladies métaboliques".

Cette opération s'inscrit, a-t-elle ajouté, dans le cadre des efforts consentis par l'Etat en vue d'améliorer la qualité de vie des diabétiques et d'autres maladies chroniques, révélant à cette occasion l'organisation d'une journée de sensibilisation, mardi 14 novembre, au Jardin d'essai du Hamma (Alger), et ce, en célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète, sur la nécessité d'exercer une activité sportive et de suivre une alimentation saine.

Le président de l'Association des diabétiques de la wilaya d'Alger, Fayçal Ouhadda, a mis en avant la nécessité de lutter contre l'obésité qui prend, selon lui, "des proportions alarmantes, en tant que facteur à l'origine de plusieurs maladies chroniques dangereuses".

De son côté, Pr Samia Zekri, spécialiste en médecine interne au sein de l'établissement public hospitalier (EPH) de Birtraria et en formation en matière d'éducation thérapeutique, a affirmé que la célébration, chaque année, de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, "vise à aider et à assister les diabétiques sur les façons de vivre avec la pathologie".

Elle a, e n outre, estimé que l'enregistrement de 4 millions de diabétiques en Algérie est "un fardeau très lourd" pour l'Etat au double plan socio-économique, d'autant que cette pathologie entraîne d'autres graves complications.

A ce propos, la spécialistes met l'accent sur la nécessité d'adopter la prévention basique pour les catégories qui ont des antécédents familiaux de type 2 ou pour les mères qui ont donné naissance à des enfants obèses ou ayant été exposées à l'affection lors de la grossesse, les hypertendus et les obèses.

Quant à la prévention secondaire, Pr Zekri a mis en avant l'assistance et la sensibilisation des diabétiques en vue d'éviter les complications, au moins durant les premières années de l'atteinte, en exerçant une activité sportive et en suivant une alimentation saine.

A ce titre, la spécialiste estime que le suivi d'une alimentation qui repose sur les fruits et les légumes, notamment de couleur verte et riches en fibres, peut prévenir d'être exposé aux pathologies graves, dont le diabète, mettant en garde contre l'excès de consommation du seul, du sucre, du gras et des boissons sucrées et gazeuses.

Pr Zekri a, en outre, recommandé d'exercer une activité sportive, en l'occurrence, la marche pendant une demi-heure quotidiennement et de quitter la chaise au travail de temps à autre pour les personnes qui restent longtemps devant le micro.