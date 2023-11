Environ 739 millions d'enfants sont confrontés à une grave pénurie d'eau dans le monde, et le changement climatique menace d'aggraver cette situation, selon un nouveau rapport de l'ONU publié lundi.

Le rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) intitulé "Risques climatiques pour les enfants", affirme qu'"un enfant sur trois, soit l'équivalent de 739 millions d'enfants dans le monde, vit déjà dans des zones où la pénurie d'eau est sévère ou extrême, et le changement climatique menace d'aggraver cette situation".

Le document décrit également la myriade d'autres façons dont les enfants subissent le plus gros des impacts du changement climatique, notamment les maladies, la pollution de l'air et les événements catastrophiques, comme les inondations et les sécheresses.

"Les conséquences du changement climatique sont désastreuses pour les enfants", déclare la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, ajoutant que "leurs corps et esprits sont particulièrement vulnérables à l'air pollué, à une mauvaise alimentation et à la chaleur extrême".

Malgré leu r vulnérabilité unique, les enfants ont été négligés ou largement ignorés dans les discussions sur le changement climatique. Par exemple, seulement 2,4 % du financement climatique provenant des principaux fonds internationaux pour le climat soutiennent des projets incluant des activités d’adaptation des enfants, selon l'agence onusienne.

L'OMM affirme qu’il y a une "forte probabilité" que 2024 soit encore plus chaude que 2023

Un expert de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a souligné, lundi, les conséquences du phénomène El Nino qui affecte tous les continents avec des événements météorologiques extrêmes et affirmé qu'il y a une "forte probabilité" que 2024 soit encore plus chaude que 2023.

Novembre marque le début de la phase la plus prononcée du phénomène climatique El Nino, qui devrait durer jusqu'en janvier, selon l'OMM.

Le spécialiste du climat de l'agence, Alvaro Silva, a confirmé les prévisions, avançant une probabilité de 90% que l'événement climatique dans son ensemble ne se terminera qu'en avril 2024.

Il affirme qu'El Nino contribuera à un réchauffement encore plus important de la planète l'année prochaine, avec la possibilité de nouveaux records de température mondiale. "Historiquement, l’impact d’El Nino sur la température mondiale est encore plus prononcé l’année qui suit son apparition. Par conséquent, on s’attend à ce qu’en 2024, nous ayons une année avec une température mondiale plus élevée qu’en 2023", a-t-il estimé.

Le climatologue souligne que l'impact de l'événement climatique e st encore plus grave en raison du réchauffement induit par l'émission de gaz polluants dans l'atmosphère: "Ce phénomène naturel se produit dans un contexte d’augmentation des températures mondiales due à l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre issus de l’activité humaine. Et c’est dans ce contexte, avec cette tendance croissante à l’augmentation de la température mondiale, que ce phénomène naturel d’El Nino se produit et va exacerber la température dans de nombreuses régions du globe".

Concernant les catastrophes et événements extrêmes qui pourraient survenir dans les mois à venir, Silva a évoqué les fortes pluies et inondations, les sécheresses intenses et la chaleur extrême.