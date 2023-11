Les mesures préventives contre l’insecte "scarabée rhinocéros", ravageur des palmiers ont été au centre d’une journée de sensibilisation, tenue lundi à Ouargla, en direction des agriculteurs, phoeniciculteurs notamment, à l’initiative de la Direction des services agricoles (DSA).

Les agronomes et techniciens, représentant l’Institut national de la protection des végétaux (INPV) et des stations régionales des wilayas de Ghardaïa et Biskra, ont abordé à cette occasion l’apparition de cet insecte ravageur en Algérie, précisément en 2021 à El-Oued, et les voies et moyens de lutte et de prévention de la richesse phœnicicole. Dans son intervention, M. Ilyes Yakoubi, de la station régionale de l’INPV de Ghardaïa, a donné un aperçu sur le cycle biologique de l’insecte, et les phases de son développement dont la 3ème, encore larve, est la plus destructrice du palmier.

Pour sa part, Nasreddine Mâatallah, de la station de l’INPV de Biskra, a énuméré les dégâts engendrés par le scarabée rhinocéros sur le palmier. De son côté, la technicienne à la dir ection d’appui technique à l’INPV d’El-Harrach (Alger), Mme Fethia Yakoubi, a présenté les mesures à prendre pour lutter contre ce parasite comme le nettoyage et le débroussaillage des palmeraies, les mauvaises herbes constituant de nids propices des larves de ce coléoptère, ainsi que l’interdiction de transfert des petits palmiers des régions phœnicicoles affectées à d’autres régions saines. Le chef de service d’appui technique à la station de l’INPV de Ghardaïa, Abdallah Hakimi, a, pour sa part appelé les agriculteurs à utiliser des produits phytosanitaires et des pesticides autorisés et à déclarer toute apparition des symptômes d’affection par l’insecte et d’aviser les services de la direction des services agricoles pour prendre les mesures nécessaires.

Cette journée de sensibilisation organisée dans une exploitation agricole, au niveau d’un périmètre agricole dans la région d’Ain-Moussa, Daïra de Sidi-Khouiled, s’insère au titre de la caravane nationale de sensibilisation pour la lutte contre les maladies et fléaux menaçant la richesse phœnicicole de la région, ont indiqué les organisateurs.