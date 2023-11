Sept villages situés dans des zones rurales isolées de la wilaya de Mostaganem ont été raccordés aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, a indiqué lundi la direction de wilaya de la Société de distribution de l’électricité et du gaz dans un communiqué. Les opérations de raccordement, qui ont eu lieu dans le cadre de la convention signée entre la société de distribution de Sonelgaz, le ministère de l’Energie et des Mines, les programmes financés par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, portent sur le raccordement de huit villages des communes de la wilaya, à savoir Benabdelmalek Ramdane, Khadra, Ouled Maala, Sidi Belattar, Sirat, Bled Touahria et Hassiane, selon la même source.

Dans ce cadre, le village de Zehahfa (109 logements), Kahlala (60 logements), Touatia (139 logements), Doualia (310 logements), Belmardi (44 logements) ont été raccordés au réseau de gaz naturel, avec la réalisation du réseau global estimé à 20 km. Les habitants des villages de Khoussa (30 logements) et Chaibia nord (83 logements) ont bénéficié, pour leur part, du raccordement à l’énergie électrique, après la réalisation de 3 transformateurs électriques et d’un réseau de lignes électriques d’une longueur de 7,4 km, a ajouté le communiqué.

S’agissant des opérations inscrites au titre du Fonds de solidarité et garantie des collectivités locales, les autorités locales ont donné le coup d’envoi des opérations de raccordement du village Ouled Tahar, dans la commune de Maallah, au gaz naturel (60 logements), des projets d’alimentation en énergie électrique des villages de Khelaifia (60 logements), Chaibia (120 logements), Megailia (125) où 7 transformateurs électriques seront réalisés sur un réseau de 20 km.

La wilaya de Mostaganem a consacré, dernièrement, un montant de 700 millions de dinars pour le raccordement de 1.700 foyers des régions isolées et éloignées de plusieurs communes en énergie électrique et 300 millions DA pour le raccordement au gaz naturel en faveur de 4.000 foyers, dans le cadre du programme d’urgence pour améliorer le cadre de vie de la population de ces zones rurales, ont souligné les services de la wilaya.