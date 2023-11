Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a visité, lundi, le centre des astronautes à Pékin, en République populaire de Chine, où il a examiné les capacités technologiques et logistiques du centre, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Durant la deuxième journée de la visite en République populaire de Chine, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a effectué, aujourd’hui 13 novembre 2023, une visite au centre des astronautes à Pékin, où il a examiné les capacités technologiques et logistiques dudit centre, y compris les moyens utilisés par les astronautes", précise la même source.

Le Général d'Armée "a parcouru la salle d'exposition, mettant en avant les étapes clés du développement de l'agence spatiale chinoise et les principales innovations technologiques proposées par diverses entreprises et académies chinoises pour promouvoir les activités afférentes au domaine spatial et les communications par satellite".

Au complexe industriel et militaire ALIT, le Général d'Armée a tenu une réunion avec les responsables de ce complexe, où il a souligné, dans une allocution, "l'évolution de la coopération stratégique entre l'Algérie et la Chine", mettant l'accent sur "la nécessité de poursuivre la collaboration et l'échange d'expériences pour hisser les relations bilatérales à des niveaux plus élevés". A l'issue, le Général d'Armée a pris une photo-souvenir avec les responsables de ce complexe, conclut le communiqué du MDN.