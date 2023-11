Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a reçu, lundi au Palais du Gouvernement, le président du Conseil national sahraoui, Hamma Salama, qui effectue une visite en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Les deux parties "ont évoqué les derniers développements de la cause sahraouie et ses futures perspectives, ainsi que les efforts à consentir pour mobiliser le soutien international et la solidarité avec le peuple sahraoui frère, face à l'occupation marocaine, et lui permettre d'exercer son droit légitime à l'autodétermination conformément aux résolutions de la légalité internationale", précise le communiqué.

A cette occasion, le président du Conseil national sahraoui a réitéré "la reconnaissance et la considération du peuple sahraoui et de ses dirigeants au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la position de principe inaliénable de l'Algérie dans la défense de la cause sahraouie juste".

Il a, en outre, exprimé au Premier ministre ses "vifs remerciements pour avoir consacré sa première audience à la délégation sahraouie, ce qui dénote la profondeur des rel ations unissant les deux pays et les deux peuples frères", conclut le communiqué.