Une superficie de 2.000 hectares de terres remis dans le cadre de l’investissement agricole et restés inexploités sera récupérée "dans les prochains jours" à Batna, a affirmé lundi le wali, Mohamed Benmalek.

Intervenant durant une rencontre avec les élus et les directeurs exécutifs consacrée au développement local, le chef de l’exécutif local a indiqué que cette surface récupérée sera remise à des investisseurs sérieux qui désirent créer de la richesse, des emplois et apporter un plus au secteur agricole.

Depuis début 2023, pas moins de 3.000 hectares de foncier agricole inexploité ont été récupérés à travers les communes de M'doukel, Djerma et El-Djezzar, a rappelé M. Benmalek, assurant que l’opération se poursuit encore dans toutes les communes à travers des sorties de terrain effectuées par les membres de la commission chargée de cet important dossier pour s’enquérir de l’état de ces terres remis dans le cadre de l’investissement agricole.

Des explications ont été données à l’occasion au wali sur le dossier de régularisation de la situation des terres agricoles exploitées depuis la promulgation du décret exécutif les concernant, en novembre 2022. Il a été ainsi fait état de 1.700 demandes de régularisation dont 714 ont été touchées par les enquêtes préliminaires.