Les compagnies américaines sont intéressées par l’investissement dans plusieurs secteurs en Algérie comme les énergies renouvelables, le traitement de l’eau, la santé et l’agriculture, a indiqué, lundi à Oran, l’Ambassadrice des Etats Unis d’Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

"En plus du domaine des hydrocarbures, pétrole et gaz, les entreprises américaines sont intéressées par l’investissement dans plusieurs domaines, comme les énergies renouvelables, le traitement de l’eau, la santé et l’agriculture", a-t-elle indiqué dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’ouverture de la 11e édition du salon NAPEC 2023 au Centre des conventions d’Oran.

A ce propos, l'ambassadrice a souligné que les compagnies américaines sont "prêtes à transférer la technologie", signalant que l'Algérie recèle de nombreuses opportunités en matière d'investissement.

Mme Aubin a, par ailleurs, noté qu’elle travaille à doubler les échanges commerciaux et les investissements industriels américains en Algérie.