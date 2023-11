Le dialogue avec la société civile a pour objectif de "promouvoir l’exercice de la démocratie participative sur le terrain", a indiqué, lundi à Bouira, le président de l’Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham.

S’exprimant à l’ouverture d'un "Forum pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local", qu’a abrité la maison de la culture Ali Zamoum de la ville de Bouira, M. Benbraham a incité les différents participants, dont les associations et les élus locaux, à s’impliquer plus dans cet espace de dialogue, lequel, a-t-il dit, "œuvre à promouvoir l’exercice de la démocratie participative, renforcer la confiance entre le citoyen et les autorités, ainsi qu’à consolider la cohésion sociale".

Le président de l’ONSC a appelé les représentants de la société civile à "préserver l’acquis de la stabilité dont jouit l’Algérie" afin de pouvoir réaliser les différents programmes de développement à travers les wilayas du pays.

M. Benbraham a souligné que ce dialogue, qui permettra de connaitre les priorités en matière de développement, et qui implique les jeunes l eaders de la société civile et autres partenaires, "doit se tenir dans la sérénité, afin d’apporter les changements et les progrès escomptés dans les différents secteurs".

L’orateur a aussi appelé les représentants de la société civile à mettre à profit les nouvelles technologies et les réseaux sociaux afin de moderniser leurs actions de communication et de dialogue dans le but de servir davantage le citoyen et écouter ses préoccupations.

"Le dialogue doit aussi se moderniser pour être efficace dans l’ensemble des actions à mener visant à trouver des solutions aux différents problèmes de développement soulevés par les citoyens", a-t-il dit. Au cours de cette rencontre, plusieurs présidents et représentants d’associations (culturelles, sportives, environnementales et de solidarité), sont intervenus pour exposer leurs préoccupations liées aux différents secteurs.

Près de 800 préoccupations liées essentiellement au développement et qui touchent aux secteurs de l’hydraulique, de l’agriculture, des travaux publics, du sport, ainsi qu’aux autres problèmes de la vie quotidienne des citoyens à travers les 45 communes de la wilaya, ont été soulevées et seront transmises aux hautes autorités du pays, a-t-il assuré.

"Le développement local est un défi qui doit impliquer toutes les parties pour appo rter les améliorations nécessaires au sein de la société et dans les différents secteurs comme l’éducation, la réalisation de structures de santé et de sport pour les jeunes, ainsi que la réalisation des routes, et l’approvisionnement des différentes localités en gaz, en électricité et en eau potable", a souligné l’hôte de Bouira.

Avant de clôturer les travaux du forum, l’intervenant a relevé toutefois que 75% des préoccupations soulevées "auraient pu être résolues au niveau local", car, a-t-il dit, "il s’agit de petits problèmes dont la responsabilité relève de l’Assemblée populaire communale".

Au cours de son déplacement à Bouira, M. Benbraham s’est rendu dans le village touristique de Tassala à Taghzout (Est de la wilaya), où il a visité une exposition dédiée aux produits du terroir de la région et organisée par l’association locale "Thagherma".

Il s’est ensuite déplacé à Hezzama (Lakhdaria), où il a visité une autre exposition consacrée aux différents projets de développement réalisés dans cette région.