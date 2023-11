Des Journées de l'entrepreneuriat seront organisées du mardi au jeudi par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), au Centre international des conférences (CIC) d'Alger, en vue de mettre en contact les jeunes porteurs de projets avec des entreprises et des investisseurs, a indiqué lundi l'organisation patronale. Ces journées, organisés en marge de la célébration de la Semaine mondiale de l'entreprenariat, sous le slogan "l'Entrepreneuriat au coeur du renouveau algérien", sont placées sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a précisé le CREA dans un communiqué.

Cet évènement sera marqué par une rencontre entre le président de la République avec les opérateurs économiques impliqués dans le processus du développement du pays, a ajouté la même source. "Fort d'une conviction profonde et ferme dans la capacité de la jeunesse algérienne à affronter et à relever les défis de la réussite, le CREA accompagne le soutien des porteurs de projets pour atteindre leurs objectifs, et à apporter sa contribution aux projets complémentaires aux mécanismes et systèmes mis en place par l'Etat", a indiqué l'organisation soulignant que "la croissance et l'emploi permanent sont les deux défis auxquels notre pays doit constamment faire face, et cela ne sera pas réalisé qu'à travers une hausse exceptionnelle des créations PME créatrices de richesses".

Selon le programme élaboré à cette occasion, la cérémonie d'ouverture placée sous le thème : "L'entrepreneuriat, une solution pour le développement de l'économie du pays", verra la participation du ministre l'Economie de la connaissance, des Start-up et des micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, avec une projection d'un documentaire sur les grands défis économiques de l'Algérie.

Le programme de ces Journées comprend une série de conférences animées, dans le cadre de cinq panels, par des experts algériens et étrangers, des hauts responsables, des représentants de divers organismes impliqués dans le processus de création d'entreprises ainsi que des jeunes entrepreneurs. Le CREA a tenu à inviter les compétences algériennes installées à l'étranger, désireux de participer au développement économique du pays, afin de partager leurs expériences lors de cet événement.

Le premier panel traitera du thème : "Les piliers de l'entrepreneuriat", tandis que le deuxième focalisera sur la question de la "Sécurisation juridique, protection des projets et sources de financement". Quant aux troisième et quatrième panels, ils porteront respectivement sur "Les synergies à mettre en place entre les talents établis sur le territoire national et la diaspora afin d'accélérer le développement du pays", ainsi que "La définition de son +go to market+ à l'international par un entrepreneur algérien. Le dernier panel abordera la question : "Comment créer des passerelles entre chaque porteur de projet algérien à travers le monde ?".

Par ailleurs, des rencontres d'affaires "BtoB" entre jeunes porteurs de projet et chefs d'entreprise et fonds de financement, ainsi que des ateliers seront organisées en parallèle. Ces ateliers aborderont plusieurs thématiques, notamment l'entreprenariat dans les industries culturelles et créatives, l'intelligence artificielle (IA), les stratégies à mettre en place pour lancer son business, l'alignement entre le business plan et le modèle opérationnel, ainsi que l'importance des softskills dans l'entrepreneuriat, est-il mentionné dans le programme de cette manifestation.