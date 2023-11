Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu, lundi, des entretiens qu'il a qualifiés de "constructifs" et "fructueux", avec son homologue nicaraguayen, Denis Moncada Colindres, qui effectue depuis dimanche une visite officielle en Algérie.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette rencontre, M. Attaf a affirmé que cette visite intervenait pour amorcer une nouvelle ère dans les relations bilatérales à travers l'échange de représentation diplomatique et l'ouverture d'ambassades des deux pays à Managua et Alger. Il s'est félicité, dans ce cadre, de l'initiative de la République du Nicaragua qui a choisi l'Algérie pour accueillir sa première ambassade dans tout le continent africain, affirmant que cela "traduit la grande confiance qui a toujours constitué la pierre angulaire et l'essence des relations historiques privilégiées unissant nos deux pays et nos deux peuples amis".

Par ailleurs, M. Attaf a qualifié ses entretiens avec son homologue nicaraguayen de "constructifs" et "fructueux". Les entretiens "ont permis de confirmer notre engagement à aller de l 'avant dans le processus de renforcement des relations de coopération bilatérale sur la base de notre héritage historique commune en matière de lutte révolutionnaire de libération qui se reflète, dans le présent, dans nos positions de principe fermes dans le domaine de la défense des causes justes, en tête desquelles les questions palestinienne et sahraouie".

Dans cette optique, ajoute-t-il, il a été convenu de prendre nombre de mesures pratiques visant à insuffler un nouvel élan aux relations de coopération dans les domaines économique et politique entre l'Algérie et le Nicaragua, à travers l'activation des mécanismes de coopération bilatérale, en tête desquels la Commission mixte de coopération économique, créée en 2007, et l'enrichissement de l'arsenal juridique régissant les relations bilatérales dans les différents domaines. Il a également mis l'accent sur la nécessité de saisir les opportunités offertes pour développer le commerce entre les deux pays, d'intensifier la consultation et la coordination politique dans le cadre du mécanisme bilatéral dédié, tout en veillant à assurer un appui mutuel au niveau des différentes instances et communautés internationales d'appartenance commune. Les entretiens entre les deux parties ont confirmé, en outre, la convergence de vues et de positions d es deux pays à l'égard des développements survenant sur les scènes internationale et régionale, et leur engagement particulier à renforcer le partenariat Afrique-Amérique latine, a ajouté M. Attaf.

Les deux ministres ont évoqué, par ailleurs, la situation déplorable du peuple palestinien dans les territoires occupés, et précisément dans la bande de Ghaza assiégée, ainsi que les efforts diplomatiques consentis pour mettre un terme à l'agression sioniste et poursuivre l'occupant pour ces crimes devant les instances internationales compétentes, en tête desquelles la Cour pénale internationale (CPI).

A ce propos, le ministre des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de "permettre à ce peuple brave d'accéder à ses droits nationaux légitimes à travers l'établissement de son Etat indépendant avec Al Qods pour capitale".

Les deux ministres ont réitéré, durant cette rencontre, le soutien indéfectible et la solidarité de leurs pays avec le peuple sahraoui pour lui permettre d'exercer son droit à l'autodétermination et mettre fin à l'occupation de ces territoires, la dernière colonie en Afrique, conformément aux différentes résolutions pertinentes de l'ONU et de l'Union africaine (UA).

Pour sa part, le ministre nicaraguayen a affirmé que son pays entretenait des relations "étroites" avec l 'Algérie et que "le temps est venu pour les approfondir davantage". Il a qualifié ses entretiens avec M. Attaf de "constructifs" et de "profonds" ayant permis d'évoquer nombre de points importants, dont les moyens de renforcer les relations bilatérales par l'ouverture d'ambassades dans les capitales des deux pays. Concernant l'agression sioniste sur la bande de Ghaza, M. Moncada Colindres a condamné ce massacres perpétré par les forces de l'occupation à l'encontre des enfants du peuple palestinien.