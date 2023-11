Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, lundi à Alger, le président du Conseil national de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Hamma Salama et la délégation qui l'accompagne, avec lesquels il a passé en revue les derniers développement de la cause sahraouie.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience, M. Salama a indiqué que les deux parties avaient évoqué les difficultés qui se posent au processus de paix au Sahara occidental, "alors que le Maroc se soustrait à ses responsabilités et refuse de se conformer aux décisions de l'ONU et du Conseil de sécurité, ce qui entrave le travail de la Mission des Nations unies pour l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental (Minurso)".

Pour le président du Parlement sahraoui, il y a une similitude entre les deux causes sahraouie et palestinienne et la souffrance des deux peuples palestinien et sahraoui, dans le contexte de ce qui se passe actuellement à Ghaza, et les violations et crimes de guerre qui s'y déroulent, alors que l'occupation sioniste elle a ussi se soustrait à ses responsabilités et refuse de se conformer aux décisions de la légalité internationale et des engagements en faveur de la solution à deux Etats pour l'établissement de l'Etat palestinien.

Abordant le rôle de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, M. Hamma a fait part de sa conviction que l'Algérie aura "un impact efficace dans la défense des causes justes, en tête desquelles la cause du Sahara occidental", ajoutant que sa visite en Algérie avait été "à la hauteur des attentes" et permis d'échanger les informations, tracer les priorités pour l'année 2024 et rencontrer plusieurs ministres et le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui qui "nous a consacré sa première audience depuis sa nomination, un geste qui revêt plusieurs significations pour le peuple et le Gouvernement sahraouis", a-t-il affirmé.

Enfin, M. Hamma Salama a adressé ses remerciements et exprimé sa gratitude à l'Algérie, sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses positions immuables et sa défense de toutes les causes justes, en tête desquelles, la cause du Sahara occidental, en vue de permettre aux peuples opprimés d'exercer leur droit à l'autodétermination.