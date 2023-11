Le métabolisme dépend de votre âge, de votre sexe, de votre quantité de muscles, mais aussi de votre sommeil ou encore de votre microbiote intestinal. Diverses solutions existent afin de lutter contre son ralentissement.

Et si vous mettiez en action votre métabolisme ? Comment ? En mettant en place de nouvelles habitudes quotidiennes, afin de brûler davantage de calories.

LES CAUSES D'UN MÉTABOLISME LENT

Le métabolisme au repos (BMR) correspond à la quantité de calories que votre corps doit brûler pour vous maintenir en vie. Le métabolisme peut être trop lent ou trop rapide.

Il varie selon plusieurs facteurs : d'abord la génétique (on a tous un équilibre de base qui nous est propre). Ensuite l'activité physique : quand on bouge moins, la masse musculaire est remplacée par la masse grasse, qui ne dépense pas d'énergie. Résultat : le métabolisme diminue.

Les hormones ralentissent également le métabolisme. En période de ménopause par exemple, la production d'hormones de croissance et de stockage, comme l'insuline diminuent les dépenses d'énergie donc le corps élimine moins facilement les graisses. Ce ralentissement du fonctionnement du corps de manière générale impacte donc le métabolisme.

Les maladies, telles que le diabète ou les pathologies liées à la thyroïde (hypothyroïdie, hyperthyroïdie) sont souvent responsables de la lenteur du métabolisme, favorisant une prise de poids.

D'autres facteurs contribuent à diminuer le métabolisme : le manque de sommeil, mais aussi les régimes restrictifs et trop rapides. C'est paradoxal, mais plus vous perdez du poids, moins votre corps a besoin d'énergie, plus votre métabolisme ralentit, donc plus vous stockez. En somme, si votre perte de poids se révèle trop rapide, vous risquez d'en reprendre plus vite. Le saviez-vous ? 100 % des réactions métaboliques dépendent de votre consommation d'eau. Une légère déshydratation suffit pour ralentir le fonctionnement de votre organisme.

COMMENT BOOSTER UN MÉTABOLISME RALENTIT ?

Pour relancer votre métabolisme, privilégiez les aliments riches en protéines et en fibres. Ils vous permettront de brûler davantage de calorie. Vos repas doivent également se composer d'éléments essentiellement naturels et bruts.

Cette catégorie sollicite davantage votre métabolisme que les produits transformés. Pourquoi ? Ces derniers aliments se trouvent plus faciles à assimiler : une partie du travail a été réalisée par les industriels. Le fait d'entretenir vos muscles contribue également à augmenter votre métabolisme, même pendant votre sommeil. N'hésitez pas à muscler cuisses, dos, ou encore abdos grâce à une activité physique régulière. Les exercices de gainage, les squats et les séances de yoga représentent de bons alliés.

1/9 - Bien vous hydrater

Boire beaucoup d'eau aide à augmenter votre métabolisme de base de 3%. Lorsque vous avez faim, votre organisme envoie un signal à votre cerveau : il lui signale cette sensation. Il s'agit du même signal donné lorsque vous avez soif. Ainsi, une envie de grignotage peut se résoudre en buvant un verre d'eau.

2/9 - Réaugmenter progressivement votre nombre de calories

Le métabolisme détermine le nombre de calories que vous brûlez chaque jour. Après un régime peu calorique, si vous continuez de manger peu, le moindre aliment sera stocké par votre organisme.

3/9 - Améliorer la qualité de votre sommeil

Sachez qu'une bonne nuit se compose d'environ huit heures de sommeil. Une privation de sommeil de trois heures perturbe déjà considérablement le métabolisme des lipides. Veillez à vous coucher à heure fixe, sans lumière ni bruit.

4/9 - Éviter les aliments transformés

Afin d'accélérer votre métabolisme, évitez le sucre, les édulcorants type aspartame, l'excès de gras et tout aliment industriel. Ils favorisent le stockage de graisses.

5/9 - Pratiquer la musculation

L'activité physique augmente naturellement votre métabolisme. Votre organisme va puiser dans ses réserves pour alimenter les cellules musculaires.

L'activité physique augmente votre métabolisme de base sur le long terme. La musculation reste particulièrement recommandée pour remplacer le gras par du muscle.

6/9 - Limiter le stress

Le stress entraîne des conséquences néfastes sur votre sommeil, votre humeur ou encore le stockage des graisses. Il ralentit votre métabolisme et vous fait brûler moins de calories qu'habituellement.

8/9 - Prendre un petit-déjeuner

Sauter le premier repas de votre journée augmente le risque de grignoter tout au long de la journée. Plus vous grignotez, plus vous aurez envie de grignoter et plus les conséquences sur votre métabolisme seront néfastes.

9/9 - Augmenter votre apport en protéines

Pour relancer votre métabolisme, privilégiez les aliments riches en protéines et en fibres. Ils vous aident à vous sentir rassasié et à brûler davantage. Les fibres dont votre métabolisme a besoin se trouvent dans l'avoine, les pois ou encore les lentilles.