Une maison du diabète sera "prochainement" ouverte à Bordj Bou Arreridj pour assurer une meilleure prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, a déclaré dimanche le wali, Kamel Nouicer.

Le chef de l’exécutif local qui présidait l’ouverture d’une journée d’étude médicale sur le diabète, a souligné que le secteur de la santé "sera prochainement soutenu par cette nouvelle structure qui a nécessité une enveloppe de plus de 40 millions de DA". La Maison du diabète sera dotée d’équipements médicaux de dernière génération et soutenue par un personnel médical spécialisé afin d’assurer une prise en charge optimale de cette catégorie de patients, a encore indiqué M. Nouicer.

Pour sa part, Dr Khadija Zouaghi, médecin diabétologue, a souligné lors de cette rencontre, qui coïncide avec la Journée mondiale du diabète, correspondant au 14 novembre de chaque année, "la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation pour limiter la propagation de cette maladie, ainsi que l’importance d’un diagnostic précoce, d’une alimentation saine et de la pratique d’exercices physiques pendant une période d’au moins deux heures et demie par semaine".

Cette journée d’étude, à laquelle ont participé des spécialistes des secteurs public et privé, a donné lieu à des communications sur le diabète, les techniques de son traitement, les médicaments les plus indiqués et la relation de la maladie avec les pathologies du cœur, des reins, des yeux, de la pression artérielle, de la glande thyroïde et le traitement approprié pour chacune d’entre elles.