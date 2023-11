Pas moins de 29 transplantations rénales ont été réalisées depuis le début de l’année 2023 au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna, conformément au planning

arrêté par cet établissement de santé, a indiqué, mercredi, la responsable

de l’information du CHU, Atika Belghouar.

La même source a souligné que toutes les interventions, effectuées sous la supervision d’un personnel médical et paramédical spécialisé, assurant la préparation préopératoire du malade et sa surveillance postopératoire, ont été " couronnées de succès".

Les patients ayant bénéficié de ces opérations sont issus, pour l’essentiel, des wilayas de Batna, Sétif, Djelfa, Mila, El Oued, M’sila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Oran, Constantine et Ouargla, a-t-elle ajouté.

Les greffes de rein sont actuellement effectuées au service des urgences médicales du CHU qui reçoit des patients de plusieurs wilayas de l’Est et du Sud-est du pays, à raison de deux interventions par semaine "compte tenu de la pression exercée sur le service de néphrologie", a également indiqué Mme Belghouar.

Il est attendu une augmentation du nombre de transplantations rénales dès l’entrée en service de l’unité de transplantation d’organes, récemment réalisée dans l’enceinte du CHU et dotée d’une aile destinée aux greffes de rein, a encore indiqué la même responsable, soulignant, à ce propos, que l’aile en question n’attend plus que l’allocation d’une enveloppe financière, à puiser du budget de 2024, pour l’acquisition du matériel et des équipements nécessaires à son fonctionnement.

La wilaya de Batna, considérée comme "pionnière" en matière de transplantations rénales, avait entamé ce type d’interventions le 31 mars 2014. Pas moins de 645 opérations y ont été réalisées et réussies, dont une avait particulièrement retenu l’attention.

Il s’agissait, en effet, d’une greffe opérée sur un enfant de trois ans, pesant 11 kg, qui avait reçu un rein provenant d’une donneuse qui n’était autre que sa maman.