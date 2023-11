La brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Guelma a saisi 1,8 kg de mercure blanc argenté et arrêté un suspect dans la commune de Guelaât Bou Sbaâ, apprend-on dimanche auprès de la cellule de communication de cette sûreté. Cette quantité de cette matière chimique prohibée à la vente a été saisie par les éléments de la brigade dans une bouteille en plastique transparent à bord d’un véhicule à Guelaât Bou Sbaâ sur la RN-21 reliant Guelma et Annaba, selon la même source.

L’opération diligentée à la suite d’informations relatives au transport d’une quantité de mercure blanc argenté par un individu a permis d’interpeler le suspect résidant à Guelma qui transportait cette matière sans autorisation, a ajouté la même cellule.

Un dossier pénal a été constitué à l’encontre du mis en cause âgé de 42 ans présenté devant les instances judiciaires compétentes près le tribunal de Guelma pour "possession et transport de matières chimiques sensibles, dangereuses et prohibées dans le but de les vendre", selon la même source.