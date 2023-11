La wilaya de Khenchela vient de réceptionner des projets d’aménagement urbain dans neuf (9) cités d’habitation à travers plusieurs communes de cette collectivité locale, a affirmé, dimanche, le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC), Skander Harrath.

Ce responsable a précisé, dans une déclaration à l’APS, que ces projets comprennent des travaux de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable (AEP), la réfection des chaussées et des trottoirs et la mise en place de l’éclairage public, dans 9 cités urbaines situées dans les communes de Khenchela, d’El Hamma, de Kaïs, de Babar et de Chechar.

M. Harrath a également ajouté que la réalisation de ces projets a nécessité un investissement public de plus de 515 millions de dinars puisés de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Des projets similaires, portant sur quatre autres opérations de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable, de revêtement de chaussées et de trottoirs et de raccordement au réseau de l’éclai rage public sont actuellement en cours dans les cités "Zoui-2" et "Urbaco" dans la commune de Khenchela, et dans les cités des "Moudjahidine" et "El Badr", dans la commune de Chechar, a encore indiqué le même responsable, précisant que les taux d’avancement des travaux varient entre 15 et 65 %.

Selon cette même source, ces quatre projets, qui devraient être achevés au cours du premier trimestre 2024, ont nécessité une enveloppe financière de plus de 435 millions de dinars. Le même responsable a déclaré, dans le même contexte, que 41 opérations d’amélioration urbaine ont récemment été réalisées au niveau de 273 sites d’habitation.

Vingt-trois (23) parmi ces opérations ont porté sur la réalisation des réseaux primaire et secondaires, 5 sur la réalisation des réseaux tertiaires dans 57 groupements d’habitation ruraux, et 8 sur la réalisation des réseaux primaires et secondaires dans 36 lotissements sociaux.

Le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction a souligné que les opérations d’aménagement et d’amélioration urbaines, menées par la DUAC de la wilaya de Khenchela, "visent principalement à améliorer les conditions de vie de quelque 270.000 habitants".