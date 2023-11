Treize (13) nouveaux circuits touristiques ont été créés à travers différentes communes

de Chlef, a-t-on appris, dimanche, de la direction locale du tourisme et de l'artisanat.

"Ces nouveaux circuits s’ajouteront à 27 autres crées depuis le début de l’année, à travers la wilaya, portant leur nombre à 40 circuits touristiques créés dans le cadre du développement du tourisme interne et de la diversification de l’offre touristique dans la région", a indiqué, à l’APS, le directeur du secteur Rachid Bendouda.

Il a ajouté que ces circuits ont été créés en coordination avec différents acteurs de la société civile et agences de tourisme et de voyages, chargés, à leur tour, de la promotion de ces nouvelles destinations touristiques.

Parmi ces nouveaux circuits, M. Bendouda a cité l’île de Haizirth dans la commune de Beni Haoua, les mines de fer historiques de la commune de Brira, le circuit de la marche nordique (une marche en pleine nature qui se pratique à l’aide de bâtons spéciaux) à Ain Bouâssal, commune de Sendjas, les cascades de Zaligou dans la commune de Benairia, la région de Flita à Sidi Okacha, le mont Saàdia dans la commun e d'Ouled Ben Abdelkader, et El Guelta Zerka à Zebboudja. "La direction de tourisme de Chlef vise la création de 50 à 60 circuits touristiques à la fin de l'année 2023", a fait savoir le même responsable, soulignant que cette opération"ne cible pas seulement le littoral de la région, mais la totalité du territoire de la wilaya réputée pour ses sites archéologiques et historiques, mais aussi son riche patrimoine matériel et immatériel".

A noter que la wilaya de Chlef compte la 2e plus longue bande côtière du pays, conjuguée à une multitude de sites historiques et archéologiques, témoins des différentes civilisations qui s’y sont succédées, outre des espaces naturels captivants propices à la pratique de la marche, du vélo, le parapente, et autres activités sportives et de détente.