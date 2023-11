Le groupe parlementaire de fraternité et d'amitié algéro-soudanais a été installé, dimanche au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans l'objectif de consolider la coopération bilatérale et d'intensifier les activités parlementaires entre les deux pays, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du parlement.

Présidant la cérémonie d'installation, la vice-présidente de l'APN, Hadjira Abbas a affirmé que les relations algéro-soudanaises "sont empreintes de fraternité fondée sur les liens de coopération, d'amitié, de respect mutuel et de convergence des vues autour de plusieurs questions régionales et internationales", rappelant à cet effet "l'appui du Soudan à la candidature de l'Algérie pour briguer un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025".

Soulignant la nécessité d'œuvrer à "la diversification et à l'intensification des activités parlementaires entre les deux pays", la même responsable a estimé que ce groupe parlementaire de fraternité et d'amitié est à même de contribuer de façon "effective et pratique" à la dynamisation de la diplomatie parlementaire.

De son côté, l'ambassadrice du Soudan à Alger, Nadia Mohamed Khair Osman a affirmé que l'installation de ce groupe d'amitié constitue "un jalon important et privilégié" dans le processus des relations entre les deux pays qui contribuera au "renforcement des ponts de dialogue et de concertation autour des questions d'intérêt commun".

La diplomate soudanaise a, en outre, salué "l'appui que l'Algérie n'a eu de ce cesse d'apporter au Soudan", ainsi que son "attitude compréhensive vis-à-vis de la crise qu'il traverse".

A son tour, le président du groupe parlementaire de fraternité et d'amitié Algérie-Soudan , Ahmed Belaalem a souligné la nécessité d'œuvrer à "la consolidation des acquis réalisés grâce à la diplomatie parlementaire et à l'instauration de liens plus solides entre les deux pays".