Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés à la suite des bombardements terrestres, maritimes et aériens menés par l'armée de l'occupation sioniste sur la bande de Ghaza, depuis 38 jours, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Selon Wafa, les avions d'occupation ont bombardé les quartiers de l'ouest de Ghaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, sans que les ambulances puissent les atteindre, en raison des chars d'occupation qui assiègent les quartiers et les zones de la ville.

Alors que les avions de guerre d'occupation continuent leurs raids et bombardements à proximité des hôpitaux, des dizaines de milliers de personnes déplacées, blessées et malades sont toujours bloquées à l'hopital Al-Shifa après avoir été assiégées, pour le quatrième jour consécutif, en raison d’une panne totale d’électricité, d’eau et de nourriture. Selon le ministère palestinien de la Santé, 12 patients sont morts à l'intérieur du complexe médical d'Al-Shifa jusqu'à présent, en raison d'une panne d'électricité et de con sommables médicaux, dont deux nouveau-nés.

A savoir que 3.000 patients en oncologie qui étaient soignés dans les hôpitaux d’Al-Rantisi et d’Al-Turki sont désormais laissés pour morts, après que l’occupation les a expulsés des hôpitaux, à la lumière des avertissements d’une véritable catastrophe humanitaire due à l’absence de services de base.

De son côté, la Société du Croissant-Rouge palestinien a annoncé que l'hôpital Al-Quds de la ville de Ghaza était hors service et avait complètement cessé de fonctionner hier, en raison d'un manque de carburant et d'une panne de courant.

Pour rappel, 23 des 35 hôpitaux de Ghaza ont complètement cessé de fonctionner et les forces d'occupation assiègent toujours de nombreux hôpitaux, empêchant l'entrée ou la sortie du personnel médical, du personnel paramédical et des patients.

L'agression sioniste lancée depuis le 7 octobre 2023 contre la bande de Ghaza a fait plus de 11.078 martyrs, dont 4.506 enfants et 3.027 femmes, et blessé quelque 27.490 citoyens, selon un bilan donné par des sources palestiniennes.