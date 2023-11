Le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a mis en garde, dimanche, contre la propagation de vidéos évoquant des "sujets historiques à caractère sensible dont le traitement doit être confié à des chercheurs spécialisés", et contenant "des contre-vérités au service de parties qui tentent d'aliéner notre histoire".

"Des vidéos traitant de sujets historiques à caractère sensible qui constituent une exception dans notre glorieuse histoire ont été récemment relayées sur certains sites", précise le ministère dans un communiqué, soulignant qu'il s'agit de "certains points d'ombre dont le traitement doit être confié à des laboratoires de recherche universitaires spécialisés, sous la supervision de chercheurs et de spécialistes ayant une connaissance approfondie des contextes historiques et des lectures renouvelées de l'histoire dans le cadre de la dimension nationale unificatrice".

Le ministère a, par la même, mis en garde contre "la diffusion d'autres vidéos sur les réseaux sociaux portant atteinte à des institutions, à travers la propagation de contre-vérités et d'informations erronées", ajoutant qu'il s'agit de "simples surenchères au service d'agendas hostiles à notre histoire et à ses glorieux symboles, en quête de plus d'audience sur ces pages, sans conscience aucune du danger de leurs publications ou de leur impact sur les utilisateurs de ces espaces numériques".

Par ailleurs, le ministère a exhorté les jeunes élites à "s'inspirer de leurs prédécesseurs en se concentrant sur les questions nationales contemporaines et le développement des outils permettant de mieux appréhender le présent et envisager l'avenir, la préservation du legs des chouhada étant un devoir pour tout un chacun".