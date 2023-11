L'Ecole nationale supérieur agronomique (ENSA) prépare la création d'un centre de développement de l'entrepreneuriat, dans l'objectif de développer davantage l'esprit entrepreneurial chez les étudiants tout au long de leur cursus universitaire, a annoncé dimanche à Alger, un responsable de l'école.

"Le centre aura pour mission d'organiser des formations et des ateliers de réflexions à l'intention des étudiants, afin de développer leur esprit entrepreneurial", a expliqué le professeur Ali Daoudi, directeur adjoint chargé de la formation doctorale et de la recherche à l'ENSA, à l'occasion du lancement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

Ce dispositif, a-t-il ajouté, permettra également de mettre en contact les étudiants innovateurs avec des entreprises, des bailleurs de fonds ainsi que les différentes institutions publiques chargées de la promotion et du financement des jeunes porteurs de projets. Toujours dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes étudiants, l'ENSA vient de lancer "le Café des affaires" qui permettra d'organiser mensuellement des séances BtoB entre les étudiants porteurs de projets et les chefs d'entreprises qui auront l'occasion de repérer les jeunes compétences, a indiqué le même responsable. "Cetteespace d'échanges devrait renforcer les ponts entre notre école et le monde de l'entreprise, en permettant à l'étudiant de concrétiser ses idées et les mettre en pratique", a-t-il fait valoir.

Dans ce contexte, il a annoncé l'intention de l'école de réformer ses programmes d'enseignement, en assurant que la promotion de l'entrepreneuriat et la pratique sur le terrain "seront au coeur de cette réforme".

Pour sa part, Manal Nechar, responsable de l'incubateur ENSA (ENSA-Incubator), a mis en avant le rôle de cet incubateur universitaire d'affaires dans la valorisation des produits de la recherche et l'accompagnement des porteurs de projets innovants dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement, jusqu'à la création de leur entreprises.

L'événement a été l'occasion pour présenter des projets encadrés par l'ENSA -Incubator, parmi lesquels figure DiépLait, une gomme de caroube réalisée par deux jeunes ingénieurs agronomes, à partir des graines du caroubier. "La fabrication locale de ce produit bio permet de réduire les importations en cette matière largement utilisée dans l'agroal imentaire, le cosmétique et l'industrie pharmaceutique", ont-elles fait valoir. Se référant aux chiffres officiels, elles ont affirmé que la facture des importations nationales en gomme de caroube et ses dérivés avoisine les 12 millions de dollars.

La cérémonie de lancement de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat a été également l'occasion pour la remise des attestations aux lauréats de "l'ENASA- Incubator challenge" organisé en juin 2023 à l'école. Les projets sélectionnés portaient sur les engrais bio, les plastiques biodégradables (à base d'extrait d'algues), l'arrosage fertilisant et automatique des arbres et les produits agroalimentaire sains sans gluten destinés pour les personnes atteintes de maladies coeliaques.