Une campagne nationale de sensibilisation sur l'entrepreneuriat a été lancée, dimanche, au profit d'un million d'étudiants universitaires à travers les établissements du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Présidant le coup d'envoi de cette campagne prévue jusqu'au 19 novembre en cours et donné à partir de la Maison de l'intelligence artificielle à l'Université d'Alger 1 Benyoucef Benkhedda, le recteur de l'Université, Fares Mokhtari et la secrétaire générale du ministère de l'Economie de la connaissance, des Startup et des Micro-entreprises, Nassima Rehab ont affirmé que cet évènement coïncidant avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel 2023-2024 visant à accompagner les étudiants universitaires dans leurs projets de fin d'étude afin de créer des startup et des micro-entreprises après l'obtention du label". M. Mokhtari a précisé que l'organisation de cette campagne vise à "diffuser la culture de l'entrepreneuriat en milieu universitaire à travers l'explication des mécanismes et de s différentes procédures à suivre par l'étudiant pour créer sa propre startup ou micro-entreprise et partant, créer des postes d'emploi et passer de diplômé universitaire chercheur d'emploi à propriétaire d'entreprise". Pour sa part, Mme Rehab a indiqué que les étudiants "recevront durant cette campagne des explications sur les étapes de création des startup ou des micro-entreprises, les modalités d'obtention du label, du registre de commerce et de cotisation aux caisses d'assurance et les facilitations accordées par les dispositifs d'aide et de financement, en sus de conférences sur l'étude de faisabilité des microprojets, la propriété intellectuelle et la valorisation des résultats de recherche".

Célébration de la Semaine mondiale de l’entreprenariat à l’USTHB: accompagner les étudiants porteurs de projets

L’Université des Sciences et de Technologie Houari-Boumédiene (USTHB) d'Alger célèbre, à partir de ce dimanche, "la Semaine de l’entreprenariat", à travers plusieurs activités destinées à accompagner les étudiants sortants, porteurs d'idées et ambitionnant de créer leurs propres micro-entreprises ou Start-up.

Cette manifestation se déroule au niveau du "Start-up'S Hall" de l’USTHB et consiste en une série d’ateliers et de conférences animés par des conseillers, de jeunes entrepreneurs à la "Succes Story" et des représentants de divers organismes impliqués dans le processus de création des micro-entreprises. "Nous célébrons régulièrement la Semaine mondiale de l’entreprenariat, mais cette année, cette célébration revêt une dimension plus importante étant encadrée par le Conseil du Renouveau économique algérien (CREA) et sera clôturée au niveau du Centre international des Conférences (CIC), jeudi prochain, en présence des hauts responsables de l’Etat", a indiqué à l'occasion du lancement de ladite semaine, le recteur de l’Université, Djamel Eddine Akretche. Il a précisé, en outre, qu’à l'occasion de cette manifestation, "des explications seront fournies aux étudiants relatives aux nouveaux mécanismes de financement par les représentants des Centres de développement d’entreprenariat (CDE) existants au sein des universités", a-t-il ajouté, faisant savoir que l’USTHB sera dotée, dans les semaines à venir, de son propre CDE, afin, a-t-il expliqué, de "permettre aux étudiants sortants, ayant des idées de projets, de suivre une formation sanctionnée par une attestation qui est exigée par les organismes de financement".

La Semaine mondiale de l’entreprenariat est célébrée en Algérie, à l’instar du reste du monde, à travers toutes les universités et facultés du pays et s’adresse spécifiquement aux étudiants en fin de cursus universitaire.

Diverses activités pour promouvoir l’entrepreneurial en milieu estudiantin dans le sud du pays

Diverses activités visant la promotion de l’entrepreneurial en milieu de la communauté estudiantine sont au programme pendant une semaine à partir de dimanche dans différents établissements universitaires implantés dans le sud du pays dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

Le directeur de l'incubateur de l'université de Ouargla a saisi cette occasion pour animer une conférence intitulé "entrepreneuriat innovant: start-up et recherche scientifique", pour mettre en avant les missions de l’incubateur de l'université dans l'accompagnement des étudiants et les perspectives offertes en matière de formation, d’orientation, de la mise en forme du projet et de l’insertion professionnelle par micro-entreprise ou start-up. De même, le même responsable a présenté d'amples explications sur les projets innovants d’investissement et les entreprises soutenant les porteurs de projets à concrétiser leurs idées.

Faisant le point sur les projets inscrits au titre de l’arrêté ministériel N-1275 pour l’année 2022, le directeur de l'incubateur de l'université de Ouargla, M. Khalfaoui a relevé que 573 projets ont été proposés jusqu’à fin janvier 2023, dont 209 ont obtenu jusqu'au mois avril dernier l'aval, alors que cinq (5) autres ont acquis leurs label et 34 opérations ont été déposées à l’institut national de propriété industrielle (INPI) pour obtenir leur brevets d’innovation.

De son côté, le chef du centre des technologies et innovation, Mohamed Mounir Seggueï, a donné un aperçu sur la mission de cette institution dans la protection de la propriété des projets innovants, intellectuels et industriels, la formation, l’accompagnement et l'appui des chercheurs leur permettant d’obtenir des brevets d’innovation. Le programme de cette manifestation (12-21 novembre) prévoit une série de communications ayant trait au thème, dont l’entrepreneuriat classique, la micro-entreprise, les dispositifs d’appui et de financement, ainsi que l’explication des notions de l’entrepreneuriat, les phases de montage d’entités économiques, la mission des formateurs sur le thème.

Ces activités seront ponctuées par des "portes ouvertes" sur les pôles universitaires et l’incubateur universitaire de Ouargla, des émissions radiophoniques en coordination avec les organismes concernés et des expositions de certains projets innovants dans la wilaya. Dans la wila ya d’Adrar, une série de communications ont été animées, à l’université Ahmed Draya, par des représentants des organismes, sur l’arrêté ministériel N- 1275 portant consécration de l’université entrepreneuriale, la formation de l'étudiant entrepreneur par l’incubateur, ainsi que la définition des rôles des start-up en tant que nouveau mécanisme d’affaires, et des accélérateurs des affaires, a indiqué la directrice de l’incubateur, Dr. Khadidja Kelloum Ait Hamouda.

Les intervenants ont également débattu des normes et conditions de la labellisation d’un start-up et de projet innovant à travers l’exposition d’une expérience pilote des étudiants de l’incubateur d’Adrar, et de la propriété intellectuelle dans la valorisation des résultats des recherches, tout comme le centre d’appui technologique et d’innovation à l’université d’Adrar.

Cette rencontre à laquelle ont assisté des étudiants a donné lieu à l’explication des notions sur l’entrepreneuriat, l’examen de la faisabilité des micro-projets, les différentes phases de montage d’une microentreprise, le registre de commerce, la cotisation aux caisses d’assurance et la domiciliation bancaire, et l’exposition des dispositifs de soutien de l’Etat pour accompagner les projets.