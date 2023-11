L’amélioration de la production agricole et la gestion du déficit hydrique causé par le manque de précipitation ces dernières années, a été au cœur des préoccupations du 1er Salon National de l’entrepreneuriat vert, de l’agriculture et de l'agroalimentaire (SEVAGRO), clôturé dimanche à Tizi-Ouzou.

Des opérateurs et porteurs de projets rencontrés à l’occasion de ce Salon qui a regroupé une cinquantaine d’exposants de sept wilayas, et qui a été ouvert jeudi dernier à Taouint Oulakhrif (commune de Tizi Rached), ont proposé des idées visant à augmenter et à améliorer la production agricole et aussi des solutions pour faire face au déficit hydrique.

C’est le cas d’un jeune porteur d’idée innovante, diplômé de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Khaled Kouadri, qui a mis au point un couvoir automatique amélioré doté d’un contrôleur de CO2, ce qui permet d’améliorer le taux d’éclosion des œufs. Rencontré à l’occasion du SEVAGRO, M. Kouadri a expliqué que son couvoir, dont le taux d’intégration est de 80% (les 20% restants représentent quelques équipements électroniques) est aussi équipé d’un extracteur d’air chaud, en plus d’un système automatique de régulation de la chaleur et de l’humidité. Cet ingénieur agronome spécialisé en nutrition a ajouté qu’ainsi amélioré, le couvoir permet de faire augmenter le taux et de réduire la fenêtre d’éclosion des œufs.

"La commercialisation de ce produit devrait commencer prochainement par la mise sur le marché de couvoirs destinés à l’agriculture de montagne, il s’agira spécifiquement de petits modèles destinés pour la femme rurale, dans le cadre d’un programme de la Chambre nationale d’agriculture, d’aide à a femme rurale à travers le territoire national", a-t-il dit.

Le stress hydrique a été aussi au centre des préoccupations des participants au SEVAGRO où un stand a principalement attiré l’attention des visiteurs. Celui d’un exposant, Benbara Laid, ayant ramené avec lui des cristaux hydro-rétenteurs (qui retiennent l’eau) appelé aussi "Green Water".

Ces petits cristaux, à 99% à base de potassium, gonflent comme du gel au contact de l’humidité et retiennent l’eau au bénéfice de la plante, a expliqué à l’APS, M. Benbara, gérant d’une société d’import-export, représentant officiel en Algérie de la société étrangère qui produit ce "Green Water".

"Ce produit est fixateur hydrique utilisé pour les cas de sécheresse ou même par souci d’économie d’eau, car assurant une autonomie en eau pour les pantes et réduit l’arrosage jusqu'à 80%", a-t-il expliqué, ajoutant qu’il peut être utilisé en maraîchage, céréaliculture et arboriculture fruitière et même à petite échelle pour les plantes ornementales.

Pour rappel, une cinquantaine d’exposants issus des wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, Boumerdes, Alger, Oran et Blida, participent à la première édition du SEVAGRO. L’événement est organisé par une boite privée de communication, en partenariat avec différents intervenants dans le secteur agricole, tel que la direction des services agricoles (DSA), la coopérative agricole polyvalente (CAPTO), la chambre d’agriculture et l’Institut de technologie spécialisé en formation agricole (ITSFA), et vise la promotion de l’activité agricole et agroalimentaire.