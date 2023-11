Le concessionnaire automobile "Halil Group" a annoncé le lancement, mercredi prochain, de la commercialisation des voitures de la marque "Opel", indique un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Les détails du lancement de cette opération ont été présentés lors de l'audience accordée, dimanche, par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, au directeur exécutif de "Halil automobile" et au directeur de la marque "Opel" en Algérie, Nassim Benguergoura.

Lors de cette rencontre, les trois modèles qui seront commercialisés en Algérie ont été présentés. A cet effet, M. Aoun a insisté sur la nécessité de baisser les prix proposés pour ces modèles, qu'il estime "élevés", afin qu'ils soient abordables pour la classe moyenne, appelant à rajouter d'autres modèles à des prix raisonnables.

Pour sa part, M. Benguergoura a annoncé l'entrée de 4000 voitures Opel avant la fin de l'année en cours, selon le communiqué. Plusieurs autres marques seront commercialisées en Algérie "à la fin de l'année en cours", outre le lancement d'une véritable industrie automobile en vue de créer une concurrence sur le marché national qui est sous forte pression depuis plusieurs années, a ajouté la même source.