Une convention a été signée, dimanche à Alger, entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), la Banque extérieure d'Algérie (BEA) et la société Cash assurances, portant sur l'échange, la coopération et la coordination des actions dans le cadre de l'accompagnement des investisseurs dans la concrétisation de leurs projets.

Le document a été paraphé par le directeur général de l'AAPI, Omar Rekkache, le directeur général de la BEA, Lazhar Latrache, et la directrice générale de Cash assurances, Wided Belhouchet, et ce, en marge de la cérémonie de lancement des Portes ouvertes sur les opportunités de financement et d'assurance pour la réalisation d'investissement, tenue au siège de l'agence.

Selon M. Rekkache, cette convention permettra de rapprocher davantage les banques et les assurances qui jouent un rôle majeur dans le financement et la gestion des risques, des porteurs de projets. S'agissant des Portes ouvertes, le directeur a souligné qu'elles visaient principalement à contribuer dans l'amélioration du climat des affaires et l'encouragement à l'investissement.

Il a, dans cette optique, rappelé la série de réformes introduites par les pouvoirs publics à commencer par l'amendement de la loi relative à l'investissement, l'adoption de la loi monétaire et bancaire ainsi que la numérisation des services. Evoquant les actions de l'agence dans l'accompagnement des porteurs de projets, le responsable a indiqué que l'AAPI avait accordé un total de 900 prolongations exceptionnelles pour des projets d'investissement qui accusent des retards. En outre, l'AAPI a recensé, de novembre 2022 au 31 octobre 2023, l'enregistrement de 4.193 projets dont 84 projets d'investissement direct étranger (IDE), pour une valeur totale de plus de 2.071 milliards DA, et qui devraient contribuer à créer près de 105.000 emplois. De son côté, le directeur général de la BEA a mis en avant "la grande et pionnière" expérience de cette instance financière dans l'accompagnement des investisseurs, tout en relevant que la BEA a financé en 2022, pas moins de 8.063 projets, injectant dans le cadre de ces projets 950 milliards DA.

Aux premiers neuf mois de l'année en cours 2023, la banque a étudié plus de 5.220 dossiers d'investissement et injecté 730 milliards DA dont une grande partie était réservée à investissement. M. Latrache a également souligné que la BEA accompagna it les investisseurs dans le cadre de la finance islamique offrant divers produits et services. Quant à la directrice générale de Cash assurances, elle a mis en exergue le rôle des assurances dans accompagnement des investisseurs et leur contribution dans la gestion des risques et la stabilisation de la croissance des entreprises.

La responsable a indiqué, dans ce sens, qu'en 2022, Cash assurances a pris en charge en matière d'indemnisation 1.273 cas pour un montant de 5,3 milliards DA. De 2018 à 2022, la même compagnie a déboursé 27 milliards DA d'indemnisations dans ses divers chapitres, a-t-elle avancé. Les journées portes ouvertes qui devront se poursuivre jusqu'au 16 novembre courant, sont organisées simultanément au niveau de dix guichets uniques: le Guichet unique des grands projets et des investissements étrangers et les guichets uniques décentralisés d'Alger, Blida, Tizi Ouzou Oran, Sidi Bel Abbes, Sétif, Annaba, Ghardaïa et Ouargla. Elles seront reconduites prochainement sur les guichets uniques décentralisée de l'AAPI à travers tout le territoire national.