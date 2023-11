Le rond-point "El-Bahia" de la ville d’Oran a été orné de 15 fresques artistiques, en solidarité avec le peuple palestinien et pour soutenir sa lutte contre l’agression sioniste, a-t-on appris, dimanche, auprès de l’Ecole régionale des arts plastiques d’Oran.

Ces tableaux d’art ont été réalisés par 12 étudiants des 1ère, 2ème et 3ème années de l’école précitée pour exprimer à leur manière leur soutien à la population de Ghaza, en proie à l’agression sioniste, a souligné à l’APS l’animateur culturel au niveau de cette école, Roumane Mohamed.

Ces œuvres d’art auxquelles prennent part deux animateurs et un ancien enseignant, Mohamed Baghdadi, qui s’est porté volontaire pour cette initiative, comportent des dessins relatant la situation actuelle en Palestine et exprimant la solidarité de l’Algérie avec le peuple palestinien.

Elles mettent en avant la carte de la Palestine et les deux drapeaux algérien et palestinien, ainsi que la mosquée d’El Aqsa.

Ces étudiants expriment avec leurs plumes la résistance de la population de Ghaza devant la barbarie de l’entité sioniste, à travers des montages manuscr its "Ghaza, la fierté", "Palestine libre", "la victoire pour bientôt" , "plutôt la mort que l’humiliation" et autres dessins incarnant la souffrance du peuple palestinien et les crimes odieux perpétrés contre le peuple palestinien.

Ces fresques murales, d'une longueur allant de 2 à 2,5 mètres, portent également des images du fondateur de l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader, considéré comme l'un des symboles de la résistance populaire contre le colonialisme français, ainsi que d'autres dessins liés à la ville d'Oran.

A noter que ces œuvres artistiques ont été réalisées sous la tutelle du wali d'Oran et en coordination avec la Direction locale de la Culture et des Arts.