Les ventes automobiles en Chine ont dépassé les deux millions en octobre, portées par les véhicules électriques qui en représentent près de la moitié, selon des chiffres publiés mercredi par une fédération professionnelle.

Un total de 2,03 millions de voitures particulières ont été vendues le mois dernier, soit un bond de 10,2% sur un an, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). Avec 919.000 véhicules entièrement électriques écoulés en octobre, les ventes pour ce type de modèles affichent toujours une forte progression en Chine, premier marché automobile mondial. Elles ont grimpé de 27,5% sur un an et représentent désormais 45% des ventes totales.

Des dizaines de marques locales innovantes ont vu le jour ces dernières années en Chine et elles rivalisent avec des constructeurs étrangers qui peinent à s'adapter. En octobre, le chinois BYD était de nouveau le champion incontesté de l'électrique dans son pays (plus de 301.000 voitures vendues), loin devant l'américain Tesla (72.115), qui dispose d'une grande usine à Shanghai et prépare l'implantation d'un e deuxième pour fabriquer des batteries.

BYD, qui commercialise ses voitures dans une cinquantaine de pays, y compris en Europe, fait partie de cette multitude de constructeurs chinois à mettre désormais le turbo à l'étranger. Les exportations de véhicules chinois électriques ou hybrides ont ainsi progressé de +8,2% sur un an, à 112.000 en octobre.

La Chine est devenu au premier semestre le premier exportateur mondial de voitures, surpassant pour la première fois le Japon, selon les Douanes chinoises.