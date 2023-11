Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi a affirmé dimanche qu'il était "très important de démarrer avec de bons résultats", à l'occasion des deux premiers matchs des qualifications de la Coupe du monde 2026 : le jeudi 16 novembre face à la Somalie au stade Nelson-Mandela d'Alger (18h00) et le dimanche 19 novembre devant le Mozambique au Estadio nacional do Zimpeto (14h00).

"C'est important de démarrer avec de résultats positifs surtout pour la rencontre qui se jouera à domicile face à une modeste formation somalienne. Face au Mozambique, le match sera totalement différent, surtout face à une solide sélection africaine, en témoigne les résultats réalisés lors de la phase de qualifications à la CAN-2024.

La phase de qualifications au Mondial constitue un mimi championnat de dix rencontres qui s'étalent sur une période de deux ans. La gestion du premier match est importante pour qu'on soit dans les meilleures conditions face au Mozambique.", a déclaré Belmadi lors d'une conférence de presse animée au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

Concernant la liste des 23 joueurs dévoilée en vue des deux premiers matchs des qualifications de la Coupe du monde 2026 face à la Somalie et le Mozambique, le coach national a indiqué : "Nous avons sélectionné plusieurs joueurs lors des deux dernières dates de la Fifa afin d'essayer tous les joueurs susceptibles de représenter la sélection nationale.

Logiquement, il y avait des joueurs qui ont confirmé et d'autres qui n'ont pas été à la hauteur.". Belmadi est revenu également sur la situation actuelle du défenseur latéral, Youcef Attal, tout en disant qu'il'" était sur une très bonne dynamique dans son club et même en équipe nationale.

C'est un coup dur, mais nous sommes totalement avec lui sans pour autant pénaliser notre groupe. J'espère qu'il sera compétitif pour le bien de la sélection nationale". Interrogé sur le groupe qu'il choisira pour la phase finale de la CAN-2024, le sélectionneur national a révélé "qu'il avait une idée sur le groupe final qui représentera l'Algérie, mais je préfère rester sur cette compagne de qualifications au Mondial-2026.".

Le sélectionneur national avait dévoilé vendredi une liste de 23 joueurs, marquée par le retour des deux milieux de terrain de Lille OSC (Ligue 1/ France) Nabil Bentaleb et Adam Ounas , ainsi que l'attaquant d'Al-Sadd SC (Qatar) Baghdad Bounedjah.

En revanche, Belmadi s'est passé des services du défenseur Haïtham Loucif (Yverdon Sports/ Suisse), et des milieux de terrain Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Badreddine Bouanani (OGC Nice/ France), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Belgique), et Abdelkahar Kadri (Courtrai/ Belgique).

Pour rappel, outre l'Algérie, la Somalie et le Mozambique, le groupe G comprend également la Guinée, l'Ouganda et le Botswana. Le premier à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour le Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.