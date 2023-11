Le coureur Oussama Mimouni du NR Dely Brahim a remporté la 18e édition du Grand prix de la ville d'Alger, à l'issue de la 3e et dernière étape, courue samedi entre Zéralda-Tipasa et retour à Zéralda sur une distance de 96,4 km.

Au classement général, Mimouni (3h26'23) devance Slimane Badis de l'équipe nationale (3h26'28) et son coéquipier Azzedine Lagab (3h26'34). La 3e et dernière étape disputée samedi matin, a été remportée par Lagab qui a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 2h11m12sec, devant son coéquipier de l'équipe nationale Mohamed-Nadjib Assal et Oussama Mimouni de la formation NR Dély-Ibrahim, crédités du même temps.

Le maillot du meilleur grimpeur est revenu à Hamza Mansouri (12 points), alors que celui du meilleur sprinteur a été endossé par Azzedine Lagab. Chez les dames, Yasmine El Medah de l'équipe NR Dely Ibrahim a remporté la 3e et dernière étape dans le temps de 1h20m30sec, devant Khadidja Araoui (1h30m30sec) de la formation Amel El Maleh et Sihem Bousbaâ de la formation de Rouiba (1h22m06sec). Quatre-vingt-quatorze (94) clubs représenta nt huit wilayas ont pris part au Grand prix de la ville d'Alger, organisé par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), la Ligue cycliste locale ainsi que la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger.