La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a indiqué, mercredi à Alger, que la publication du décret présidentiel portant statut de l'artiste était "un des plus importants acquis culturels" en Algérie et un événement "historique dans le paysage culturel algérien depuis l'indépendance".

Lors d'une conférence de presse à l'occasion de la publication du décret présidentiel portant statut de l'artiste dans le dernier numéro du Journal officiel, Mme Mouloudji a estimé que "la contribution de l'artiste algérien à l'enrichissement culturel, social, économique et politique du pays était et demeure une nécessité nationale et un engagement sociétal". "A ce titre, les mesures et les dispositions prévues dans le statut de l'artiste sont de nature à contribuer à l'amélioration de la protection sociale de l'artiste à travers la mise en place du cadre juridique afférent", a-t-elle ajouté.

La ministre a rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "a affiché un grand intérêt pour tout ce qui contribue à la promotion de la culture nationale, tout en accord ant une importance particulière aux artistes", ajoutant que "l'engagement du Président Tebboune est désormais tangible avec la parution du statut de l'artiste". La ministre a évoqué, dans ce sens, le 46e engagement du président de la République prévoyant le renforcement de la culture et des activités culturelles dans son 5e article portant sur la valorisation de la profession d'artiste et des acteurs dans le domaine , la promotion de leur rôle social et leur statut.

Elle a également rappelé l'instruction du président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue le 20 février 2023, portant sur "la nécessité de mettre en place des mécanismes de prise en charge des aspects sociaux de tous les créateurs algériens, dans tous les types d'arts, en guise de reconnaissance de leur apport et de la belle image qu'ils reflètent de l'Algérie". Par ailleurs, la ministre a salué le rôle du Conseil national des arts et des lettres dans la publication de ce décret, ce conseil, relevant du secteur et regroupant des "figures éminentes" du monde artistique ainsi que des représentants des ministères de la Culture et du Travail, ayant été chargé d'élaborer et de mettre à jour la nomenclature des métiers artistiques, ainsi que d'établir des critères objectifs et transparents pour la délivra nce de la carte d'artiste, en incluant une charte d'éthique professionnelle pour les artistes, dont le statut constitue le fondement législatif, selon Mme Mouloudji.

Elle a rappelé, dans ce contexte, les 34 articles du décret présidentiel "auxquels sont soumis les artistes, les techniciens d'œuvres artistiques et les administrateurs d'œuvres artistiques, à l'occasion de l'exercice des activités artistiques".

Ces articles fixent les droits et les obligations de l'artiste, ainsi que les différentes activités artistiques, la nature du contrat artistique et les métiers artistiques, a-t-elle souligné.

La ministre a cité également le lancement prochain des travaux de réalisation d'un centre médico-social dédié aux artistes, outre la création de la maison de l'artiste algérien.

Elle a soutenu, par ailleurs, que cette loi "encouragera la création d'un syndicat national des artistes pour en faire un partenaire social important dans le secteur de la culture, ce qui permettra à cette instance représentative des artistes d'accomplir pleinement la mission de contrôle du respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle sur la scène artistique, en veillant à bannir toute action attentatoire à la culture algérienne, aux valeurs de la société et aux constantes de l'Etat algérien". Publié dans le dernier numéro du Journal officiel (70), le décret présidentiel 23-376 du 22 octobre 2023, portant statut de l'artiste, vise à "fixer les droits et les obligations de l'artiste".