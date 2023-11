Un projet de plantation d’une bande verte de 10.500 mètres-linéaires à proximité de la double voie routière menant vers l’aéroport "Boudghene Ben Ali Lotfi", de Bechar , sera prochainement lancé, a-t-on appris dimanche auprès de la conservation des forêts (CF) .

Ce projet dont le financement sera assuré par le fonds commun des collectivités locales (FCCL), est retenu au titre du programme 2023/2025, ayant trait aux travaux des aires publiques et des espaces verts à travers les collectivités locales, a précisé à l’APS, la chargée de communication au secteur des forêts Bencherif Khadija.

Plusieurs arbres de diverses espèces forestières et d’ornement seront ainsi plantés au titre de cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la désertification, a-t-elle expliqué. En marge de ce projet, une vaste opération de plantation d’arbustes sur les côtes de la même structure routière, a été récemment concrétisée au titre de l’initiative "Algérie-Verte", organisée avec la participation du bureau local du forum national de la société civile et du renforcement de l’unité nationale, de plusieurs associations locales, a ajouté la même source, précisant qu'il a été procédé à la mise en terre d’une centaine d’arbustes.

Auparavant, plus de 5.000 arbres de diverses espèces forestières et fruitières ont été également plantés durant la saison 2022/2023 à travers la wilaya de Béchar, et ce dans le cadre des opérations de lutte contre la désertification, a-t-on conclu.