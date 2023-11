La Radio algérienne contribue au rayonnement des valeurs de paix et de coexistence en Afrique conformément aux principes fondateurs de l’Etat, a affirmé, mercredi à Tamanrasset, son directeur général, Mohamed Baghali.

"La Radio algérienne contribue à répandre la paix et à faire rayonner les valeurs de paix et de coexistence en Afrique, à la faveur de la création, au titre de ses programmes touchant de nombreuses régions de l’Afrique, des espaces de coexistence et de dialogue à la satisfaction des citoyens", a précisé M.

Baghali, lors d’une conférence sous le thème "La Radio algérienne au service de la paix, du développement et du bon voisinage en Afrique", tenue à l’Université de Tamanrasset. Le DG de la Radio nationale a soutenu que cette dernière représente le meilleur exemple de coexistence et un des médias rares assurant des diffusions multilingues à leur tête l’arabe, l’amazighité, en sus des langues française, anglaise et espagnole.

"La Radio Ifrikya-FM est l’unique chaine en Algérie, voire en Afrique, employant des confrères du contin ent représentant pas moins de quatorze (14) nationalités", a-t-il soutenu, relevant que ce nouveau média promeut les langues targuie, haoussa et bambara, et constitue une des formes de coexistence entre les civilisations et cultures africaines.

Dans son intervention, l’universitaire Ahmed Adimi a évoqué la mission de la radio de vulgariser auprès des peuples africains les cultures, les spécificités de chaque région, en plus de sa contribution dans l’instauration de la paix.

Il a indiqué que la chaine Ifrikya-FM œuvre à véhiculer l’image de l’Algérie dans divers domaines et contribue également à vulgariser les cultures des pays et la promotion des opportunités de partenariat.

Selon l’intervenant, le discours radiophonique contribue à briser les obstacles entre les pays africains et à raffermir les relations entre leurs populations.

"La radio est un acteur efficace dans la propagation de l’esprit de réconciliation et de lutte contre les conflits", a indiqué de son côté le conférencier Saïd Kacimi, qui a estimé que la radio algérienne cible de larges catégories des sociétés de la région.

Les participants à cette rencontre ont, à ce titre, recommandé d'établir des stratégies médiatiques en fonction d'approches à même d’appuyer la sécurité intellectuelle des citoyens et lutter contre toutes l es formes de violence et d’extrémisme.

Cette conférence s’assigne entre-autres objectifs de mettre en valeur les multiples missions assumées par la radio algérienne dans la diffusion de la culture de paix, de dialogue, de tolérance et de coexistence, et la contribution à l’accompagnement et la valorisation des différentes initiatives tendant à dynamiser le développement, la coopération et le renforcement de la paix, de la sécurité et le bon voisinage entre les pays du continent africain, ont indiqué les organisateurs.

Initiée avec le concours de l’université "Amenokal Hadj Moussa Agh Akhamoukh" de Tamanrasset, cette conférence, rehaussée par la présence du consul du Mali à Tamanrasset et des autorités locales, a été animée par un aréopage de chercheurs et universitaires concernés par l’information et les questions géopolitiques.