Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a entamé les préparatifs de la campagne Labours-Semailles 2023-2024 à travers plusieurs mesures, dont la fourniture, à titre gracieux, de semences et d'engrais pour accompagner les agriculteurs touchés par le manque de pluies, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a-t-on appris samedi à Alger, auprès d'un responsable au ministère.

Le Directeur de la régulation et du développement de la production agricole au ministère, Messaoud Bendridi, a expliqué dans une déclaration à la presse en marge d'une réunion des cadres du secteur, que "le ministère a entamé les préparatifs pour la campagne des labours-semailles 2023/2024, en prenant toutes les mesures pour accompagner en permanence tous les agriculteurs et producteurs, tout en appliquant les instructions du président de la République relatives à la fourniture des intrants, des semences et des engrais gratuitement aux agriculteurs touchés par le manque de pluies dans 37 wilayas".

Dans ce cadre, M. Bendridi a indiqué que des réunions techniques avaient été récemment tenues avec tous les directeurs des coopératives des céréales et légumineuses, ainsi qu'avec les directeurs des services agricoles afin de s'assurer de la mise en œuvre de ces instructions et de prendre connaissance des mesures prises pour reporter à trois ans, la période de remboursement du prêt "Rfig" pour les producteurs.

Les mesures prises par les services agricoles locaux pour fournir les ressources en eau et les facilités nécessaires au développement de tous les secteurs agricoles, tant au niveau du nord du pays que dans le sud, ont également été examinées, tout en veillant à accompagner les cultures stratégiques que le secteur de l'agriculture et du développement rural entend développer au niveau des wilayas du sud, notamment les cultures céréalières de blé dur et d'orge, ainsi que les cultures oléagineuses de tournesol et de maïs fourrage, a ajouté le même responsable, affirmant que toutes ces mesures s'inscrivaient dans une seule et même catégorie, à savoir atteindre l'autosuffisance.

Concernant la politique mise en place par le ministère pour faire face au manque de pluies, M. Bendridi a révélé que le ministère continuerait à exploiter les sources d'eau dans les wilayas du sud afin de poursui vre le développement de la céréaliculture, qui a permis de fournir une production importante lors de la saison précédente avec l'émergence de wilayas leaders dans ce domaine. S'agissant des régions situées dans le nord, il a souligné qu'il sera fait appel à l'irrigation complémentaire et aux pluies pour augmenter le rendement agricole et la production, et partant réaliser une complémentarité entre les zones sud et nord du pays dans la production de semences ainsi que dans la production de blé dur et tendre et d'orge. D'autre part, le responsable a rassuré sur la prise de toutes les mesures pour accompagner tous les agriculteurs en leur fournir les intrants et semences, en facilitant les démarches auprès des services d'irrigation pour obtenir les autorisations de forage de puits, ainsi qu'auprès des services de l'énergie et des mines en ce qui concerne le raccordement électrique des exploitations agricoles.