Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, Zhang Jun, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à agir "en vue de permettre un cessez-le-feu immédiat à Ghaza", notant que "cette option est désormais la seule à même de garantir la survie des Palestiniens innocents".

"Le cessez-le-feu et la fin des combats ne peuvent plus attendre. Le cessez-le-feu n'est en aucun cas une déclaration diplomatique. C'est le seul espoir de survie pour le peuple de Gaza", a déclaré M. Zhang lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Palestine. Notant que la situation à Ghaza est devenue tragique, le diplomate a souligné que l'entité sioniste devait laisser ses calculs étroits et opter pour une solution politique à même de satisfaire toutes les parties. Au moins 11.208 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus 29.500 blessés depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre dernier, selon un nouveau bilan provisoire du ministère palestinien de la Santé.

L’Afrique du Sud convoque l’ambassadeur de l'entité sioniste

Le ministère des Relations internationales et de la Coopération d'Afrique du Sud a annoncé la convocation de l'ambassadeur de l'entité sioniste, dans la capitale Pretoria, dans le contexte des agressions sionistes contre la bande de Ghaza.

Un communiqué du ministère souligne que le gouvernement d'Afrique du Sud est "profondément préoccupé" par le bilan des victimes de l'agression sioniste qui a fait plus de 11.200 martyrs, dont plus de 4.300 enfants, et quelque 29.500 blessés.

Le communiqué qualifie les agissements de l'entité sioniste à Ghaza d'"illégaux", Pretoria demandant à la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt contre les dirigeants sionistes responsables de ces crimes de guerre.

L'ambassadeur de l'entité sioniste "est invité à agir conformément à la Convention de Vienne qui accorde certains privilèges et responsabilités aux chefs de missions diplomatiques, notamment la reconnaissance des décisions souveraines de l'Etat hôte", indique le communiqué.

Plus tôt cette semaine, l'Afrique du Sud avait rappelé tous ses diplomate s accrédités auprès de l'entité sioniste.

Pays-Bas: manifestation à Rotterdam pour dénoncer l'agression sioniste contre Ghaza

La Fondation Rotterdam pour Ghaza et plusieurs organisations néerlandaises et étrangères ont organisé samedi une manifestation dans la ville de Rotterdam, en solidarité avec le peuple palestinien, en vue de dénoncer l'agression sioniste lancée le 7 octobre contre la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

L’Union générale des travailleurs palestiniens, la "branche néerlandaise", des membres des communautés palestinienne, arabe et musulmane, ainsi que des milliers de militants solidaires néerlandais et étrangers ont participé à la manifestation, selon Wafa.

La manifestation a débuté du centre-ville de Rotterdam jusqu'au siège municipal, où les manifestants ont déposé des bouquets de fleurs et allumé des bougies à la mémoire des martyrs palestiniens et scandé des slogans exigeant un cessez-le-feu et tenant la puissance occupante, pour responsable de ses crimes contre le peuple palestinien sans défense, d'après la même source. Les participants ont également appelé à "la fin des opérations de génocide et de nettoyage ethniq ue commises par l'occupation (sioniste) contre le peuple palestinien", a ajouté Wafa.

Par ailleurs, un certain nombre de poètes néerlandais ont proposé des lectures de poésie pour soutenir la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à la liberté. Et des affiches ont également été placées devant la municipalité portant les noms des martyrs, tombés lors de l'agression sioniste barbare contre Ghaza.

Belgique: 20.000 manifestants à Bruxelles en soutien aux Palestiniens

Plus de 20.000 personnes ont défilé à Bruxelles samedi en soutien aux Palestiniens et pour dénoncer la politique génocidaire menée actuellement par l'entité sioniste dans la bande de Ghaza. Aux cris de "Libérez la Palestine", "Arrêtez le génocide", ou bien "Honte à l'UE", les manifestants ont défilé dans le calme en ce jour commémorant l'armistice de la Première Guerre mondiale. La police de Bruxelles, qui a évalué le nombre de manifestants à 21.000, avait fermé plusieurs rues lors du passage du défilé dans la ville durant deux heures. Plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont déjà été organisées à Bruxelles depuis le début des bombardements massifs de l'armée sioniste sur la bande de Ghaza.