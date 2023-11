Un pont stratégique reliant deux banlieues de la capitale soudanaise Khartoum a été détruit, samedi matin, selon les deux belligérants, l'armée gouvernementale et les Forces de soutien rapide (FSR).

Des images circulant sur Internet montrent qu'une partie du pont a disparu, ainsi que des véhicules, visiblement endommagés, gisant sur la partie du pont encore debout. Depuis le 15 avril, des affrontements meurtriers opposent les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide à Khartoum et dans d'autres régions.

Selon le dernier rapport sur la situation au Soudan publié le 7 novembre par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ces affrontements ont fait jusqu'à 9.000 morts, plus de 5,8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan et 25 millions de personnes ont besoin d'aide.