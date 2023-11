La Commission de l'Union africaine (UA) a exprimé mardi sa profonde préoccupation quant au financement continu des activités terroristes en Afrique.

Cette déclaration a été faite par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA dans un communiqué publié à l'issue de sa dernière réunion sur la lutte anti-terroriste en Afrique. "Le Conseil note avec une profonde préoccupation que le financement des activités terroristes se poursuit de manière continue, avec en particulier des liens croissants entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, comme le trafic de drogue, l'exploitation et le commerce illicites des ressources minérales et naturelles, ou encore les flux financiers illicites qui ont un impact débilitant sur l'économie nationale des Etats membres", indique le communiqué.

Il a en outre exprimé son inquiétude face à la menace croissante que la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent fait peser sur la paix, la sécurité et la stabilité du continent, un phénomène qui sape les efforts de l'UA pour faire taire les armes en Afrique d'ici 2030.

Il a déclaré que ces menaces à la paix et à la sécurité de l'Afrique interféraient avec les efforts visant à réaliser le plan de développement de l'Agenda 2063 et les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le Conseil a également "condamné dans les termes les plus forts tous les actes de terrorisme et d'extrémisme violent commis sur le continent, par qui que ce soit et où que ce soit. Ces actes ne peuvent être justifiés quelles qu'en soient les circonstances".