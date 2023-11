L'astronaute Frank Borman, commandant de la légendaire mission Apollo 8, la première à s'être mise en orbite autour de la Lune, est décédé à 95 ans, a annoncé la Nasa jeudi. "Frank Borman était un vrai héros américain", a déclaré dans un communiqué le patron de l'agence spatiale américaine, Bill Nelson.

Ce pionnier de l'exploration spatiale est décédé mardi dans le Montana, a précisé la Nasa. En 1965, il se rend pour la première fois dans l'espace lors de la mission Gemini 7, qui dure 14 jours. Cette mission réalise le premier rendez-vous spatial, en réussissant à s'approcher à quelques dizaines de centimètres du vaisseau Gemini 6.

La mission Apollo 8 décolle en décembre 1968, avec à bord Frank Borman et deux autres astronautes, James Lovell et William Anders. La Nasa prévoit de retourner sur la Lune avec son programme Artémis, successeur d'Apollo. La mission Artémis 2 doit décoller fin 2024 et faire le tour de la Lune avec un équipage à bord, une mission comparée à Apollo 8.