Le Paradou AC s'est emparé provisoirement de la tête du classement de la Ligue 1 Mobilis de football, grâce à sa victoire vendredi à domicile face au MC Oran (1-0), alors que l'USM Alger s'est imposé, sur le fil, dans le derby face au CR Belouizdad (1-0), à l'occasion de la première partie de la 5e journée, devant se poursuivre samedi.

Après trois semaines de pause forcée, en solidarité avec le peuple palestinien victime d'agressions sionistes sauvages, les joueurs de l'élite ont rechaussé leurs crampons à l'occasion de la reprise de la compétition. Grâce à un but de Ben Ahmed Kohili au quart d'heure de jeu, le PAC, enchaîne un troisième succès de rang et continue d'impressionner, puisque le club algérois est jusque-là invaincu avec un bilan de trois succès et un nul, sous la houlette de l'entraîneur français Corentin Martins.

En revanche, le MCO continue de manger son pain noir, et reste toujours sans la moindre victoire depuis le début de la saison, malgré le passage du club sous la bannière de la compagnie publique Hyproc (filiale du groupe Sonatrach). Avec un triste bilan de trois nuls et d eux défaites, le MCO est appelé plus que jamais à se remettre en question pour essayer de redresser la barre, à commencer par le prochain match à domicile face à l'USM Khenchela. Dans un match épique, le CS Constantine, sous la conduite du nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, a réalisé une belle opération en allant s'imposer chez le promu l'US Souf (4-3), grâce notamment à un doublé de Brahim Dib (56e, s.p, 75e).

Une victoire qui permet au CSC de rejoindre à la deuxième place les deux anciens co-leaders le MC Alger et l'USM Khenchela, avec 9 points chacun. La formation de Souf enchaîne un deuxième revers de rang, après celui concédé lors de la 4e journée à domicile face au tenant du titre le CR Belouizdad (0-3). Deux mauvais résultats qui risquent d'être lourdes de conséquences pour l'entraîneur Omar Belatoui.

Rui Almeida et Paqueta ratent leur début

Du côté des hauts-plateaux, l'ES Sétif s'en est remise à son défenseur Tarek Aggoun, qui a sauté plus haute que tout le monde pour crucifier le portier Chamseddine Rahmani et offrir une précieuse victoire aux siens face à la JS Kabylie (1-0) à la 90e minute.

L'Entente réussit ainsi à se racheter après la défaite concédée au stade de Dar El-Beïda face au MCA (5-3), alors que la JSK retombe dans ses travers après son succès décroché à Tizi-Ouzou devant l'USM Alger (1-0). Le nouvel entraîneur portugais des "Canaris" Rui Almeida rate ainsi ses débuts sur le banc du club de la ville des "Genêts", qui a terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion du défenseur Oussama Guettal (66e). Après plusieurs mois de fermeture pour travaux et de remise à niveau, le stade olympique du 5-juillet a retrouvé son âme à l'occasion du derby algérois entre l'USM Alger et le CR Belouizdad, (2-1). Le Chabab a ouvert le score par le Camerounais Leonel Wamba (62e), avant que le Malien Abdoulaye Kanou n'égalise dans la foulée (64e).

Alors que tout le monde croyait que le match allait se terminer sur un score de parité, Brahim Benzaza a surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire à l'USMA (90e+3). A l'instar de Rui Almeida, le nouvel entraîneur brésilien du Chabab Marcos Paqueta rate ses débuts sur le banc du quadruple champion d'Algérie, lui qui effectue son deuxième passage au CRB, en remplacement du Belge Sven Vandenbroeck, limogé.

En revanche, le nouveau coach des "Rouge et Noir" l'Espagnol Juan Carlos Garrido réussit ses débuts, trois semaines après avoir succédé à Abdelhak Benchikha, démissionnaire. Cette 5e journée se poursuivra samedi et sera marquée par le duel à distance entre le MC Alger et l'USM Khenchela pour une place de leader. Le "Doyen" se déplacera à Chlef pour défier l'ASO (17h00), alors que l'USMK recevra l'US Biskra (15h00).

Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement, à l'issue des rencontres de la 5e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputées vendredi, devant se poursuivre samedi :

Vendredi, 10 novembre :

Paradou AC - MC Oran 1-0

US Souf - CS Constantine 3-4

ES Sétif - JS Kabylie 1-0

USM Alger - CR Belouizdad 2-1

Samedi, 11 novembre :

NC Magra - ES Ben Aknoun 15h00

USM Khenchela - US Biskra 15h00

ASO Chlef - MC Alger 17h00

JS Saoura - MCE El-Bayadh 18h00

Classement : Pts J

1). Paradou AC 10 4

2). MC Alger 9 4

--). USM Khenchela 9 4

--). CS Constantine 9 5

5). ASO Chlef 7 4

--). JS Saoura 7 4

--). JS Kabylie 7 5

8). CR Belouizdad 6 4

--). MC El Bayadh 6 4

--). ES Sétif 6 4

--). USM Alger 6 4

12). NC Magra 4 4

--). US Souf 4 5

14). US Biskra

3 4

--). MC Oran 3 5

16). US Ben Aknoun 1 4