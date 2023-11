Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi a dévoilé vendredi soir une liste de 23 joueurs en vue des deux premiers matchs des qualifications de la Coupe du monde 2026 : le jeudi 16 novembre face à la Somalie au stade Nelson-Mandela d'Alger (18h00) et le dimanche 19 novembre devant le Mozambique au Estadio nacional do Zimpeto (14h00), a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Cette liste est marquée par le retour des deux milieux de terrain de Lille OSC (Ligue 1/ France) Nabil Bentaleb et Adam Ounas, ainsi que l'attaquant d'Al-Sadd SC (Qatar) Baghdad Bounedjah.

En revanche, Belmadi s'est passé des services du défenseur Haïtham Loucif (Yverdon Sports/ Suisse), et des milieux de terrain Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Badreddine Bouanani (OGC Nice/ France), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Belgique), et Abdelkahar Kadri (Courtrai/ Belgique). Aucun nouveau joueur ne figure dans cette liste, ce qui n'est plus arrivé depuis mars dernier, à l'occasion de la double confrontation face au Niger, comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février).

Le sélectionneur national animera dimanche une conférence de presse à l'auditorium Omar-Kezzal, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (11h00) pour revenir sur cette liste et aborder ces deux prochaines sorties des "Verts".

Pour rappel, outre l'Algérie, la Somalie et le Mozambique, le groupe G comprend également la Guinée, l'Ouganda et le Botswana. Le premier à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour le Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

Liste des 23 joueurs :

Gardiens : Mandrea (SM Caen/ France), Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite), Benbot (USM Alger)

Défenseurs : Atal (OGC Nice/ France), Guitoun (FC Metz/ France), Aït-Nouri (Wolverhampton/ Angleterre), Larouci (Sheffield United/ Angleterre), Mandi (Villarreal/ Espagne), Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (Borussia Dortmund/ Allemagne), Touba (Lecce/ Italie)

Milieux de terrain : Bentaleb (Lille OSC/ France), Feghouli (Karagumruk/ Turquie), Aouar (AS Rome/ Italie), Chaïbi (Eintracht Francfort/Allemagne), Zerrouki (Feyenoord/ Pays-Bas), Boudaoui (OGC Nice/ France)

Attaquants : Mahrez (Al-Ahly/ Arabie saoudite), Ounas (Lille OSC/ France), Amoura (Union Saint-Gilloise/ Belgique), Gouiri (Stade rennais/ France), Bounedjah (Al-Sadd SC/ Qatar), Slimani (Coritiba FC/ Brésil).