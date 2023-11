La trésorerie de la Fédération algérienne de football (FAF) est fragilisée, a noté avec "inquiétude" le Bureau fédéral de l'instance, réuni mercredi et jeudi sous la présidence de Walid Sadi.

"Le Bureau fédéral a pris connaissance de la situation financière de la FAF, telle que présentée par le bureau d’expertise comptable, et note avec inquiétude la fragilité de la trésorerie, ce qui rend incertain la mise en œuvre des actions futures de l'instance. Toutefois, le bureau fédéral attend les résultats de fin d’exercice pour se prononcer sur les comptes de la fédération", a indiqué la FAF jeudi soir sur son site officiel.

Comme première mesure à cette situation, "le bureau fédéral a pris la décision de dissoudre l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "EURL" créée pour le projet du Centre technique régional de Tlemcen au nom de la FAF, après audit de la situation", précise la même source.

Et d'enchaîner : "le bureau fédéral a été informé sur les écarts des chiffres présentés lors de la passation de consignes entre le président sortant et le président entrant. Le bureau fédéral autorise le lancement des appels d’offres pour la recherche de nouveau partenaires (sponsors)." Enfin, "le Bureau fédéral a approuvé le budget destiné à la préparation et la participation de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier -11 février 2024)."