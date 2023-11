La "Lutte contre la séparation forcée et l'exploitation illégale des enfants", sera au menu d'une réunion vendredi au Conseil de Sécurité de l'ONU. La directrice de la Foundation to Battle Injustice, Mira Terada, et le directeur de Against Child Trafficking, Arun Dohle, devraient présenter des exposés, lors de cette réunion convoquée par la Russie.

Cette réunion vise à aborder la question de "la séparation forcée des enfants, en particulier des réfugiés et des demandeurs d'asile, de leur famille et de la traite et de l'exploitation sous diverses formes qui s'ensuivent".

Un autre objectif est de discuter des moyens de fournir une assistance juridique et un soutien aux réfugiés qui sont confrontés à de telles actions dans les pays de destination.

Plusieurs membres devraient souligner de manière générale l'importance de la protection des enfants dans les conflits armés, notamment en adhérant aux obligations contenues dans des traités tels que la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et la quatrième convention de Genève. Les intervenants peuvent également exprimer leur préoccupation et inquiétude concernant la situation des enfants déplacés par les conflits dans certains pays. A cet égard, certains pourraient évoquer les agressions sionistes, et la crise humanitaire qui s'ensuit à Ghaza.