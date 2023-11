La sélection algérienne de tir à l'arc s'est qualifiée en finale par équipes du 13e championnat d'Afrique de la discipline qui se déroule au stade de rugby de Nabeul en Tunisie, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, a-t-on appris samedi de la Fédération algérienne de tir sportif (FATS). La sélection algérienne a battu en demi-finale son homologue mauricienne sur le score de (5-4). Elle sera opposée à la sélection égyptienne en finale.

De son côté, la sélection algérienne féminine a été éliminée en quarts de finale face à la Côte d'Ivoire. Le championnat d'Afrique qui se poursuivra jusqu'au 12 novembre enregistre la participation de 94 archers représentant 20 pays. Le programme de la compétition comprend deux épreuves : le tir à l'arc classique (70 m), qualificatif aux JO et le tir à poulies (50 m), réservé au championnat d'Afrique. Le rendez-vous de Nabeul enregistre également la participation de deux archers paralympiques d'Algérie et du Sénégal. Les finalistes et les médaillés d'or et d'argent seront qualifiés pour les jeux olympiques en cas de réalis ation des minima olympiques, soit 640 points récoltés dans les différents tournois de la World Archery Federation. Par ailleurs, l'équipe qui sera sacrée au double mixte sera également qualifiée aux JO, sachant que le quota réservé à l'Afrique est de 6 archers (2 garçons et 2 filles en individuel, et 2 au double mixte ayant atteint le minima).