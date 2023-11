L'équipe nationale algérienne messieurs de para-volley entamera le tournoi de la Coupe du Monde (messieurs et dames) au Caire, dimanche contre son homologue japonaise, pour le compte de la première journée, groupe B, de la compétition qui regroupe quatorze, parées toutes pour le billet qualificatif Jeux paralympiques de (JP-2024).

Absente de toutes les compétitions depuis 2019 et sa participation au championnat d'Afrique au Rwanda, l'équipe algérienne reprendra du service, avec un tournoi de haute facture, qui "sera une importante étape de préparation pour l'équipe en prévision du prochain Championnat d'Afrique, prévu du 24 janvier au 4 février à Lagos et qui désignera le représentant du continent aux joutes de Paris", a déclaré à l'APS, l'entraineur national, Abdelkader Kefif.

"On débutera contre le Japon, un des habitués à la haute compétition, même s'il n'a pas enregistré des résultats révélateurs, que ça soit en Coupe du monde, championnat du monde ou même les Jeux paralympiques, l'équipe japonaise reste une équipe performante et en nette progression", a indiqué l'entraineur nati onal. Lors des dernières joutes paralympiques chez eux, les Japonais ont pris la 8e et dernière place du tournoi, mais leur présence dans des compétitions internationales est constance avec cinq participations à des Mondiaux (1998, 2002, 2006, 2018, 2022). " Face au Japon, on tentera de jouer avec nos moyens. Certes, les Nippons seront mieux préparés, vu qu'ils sont présents à tous les tournois, mais on jouera nos chances à fond", a souligné le coach national.

Deux jours après le Japon, les coéquipiers du capitaine Hadj Laribi affronteront, le 14 novembre, l'Iran, champion paralympique en titre et grand favori pour le sacre final. L'équipe est aussi 8 fois championne du, Monde dont le dernier sacre remonte à l'année dernière en Bosnie. Face à l'Iran, l'équipe algérienne sera amoindri sur tous les plans (expérience, palmarès, techniquement..etc).

La différence dans le niveau de ; la préparation sera aussi ressenti, puisque les Iraniens conduits par leur capitaine de 2,46m de long, Morteza Mehrzad viennent de se qualifier aux Jeux paralympiques en remportant des jeux paralympiques d'Asie. " On aura l'honneur de jouer contre la meilleure équipe au Monde, et le gigantesque, Mehrzad. C'est les aléas du tirage au sort. Nous joueurs vont apprendre beaucoup face à l'Iran. Pour nous c'est un match de préparation, mais pas révélateur car on sentira la différence de niveau sur tous les plans", a indiqué le coach.

Les autres groupes sont formés de: Egypte, Rwanda et Irak (A), Brésil, Chine, Inde, Nigeria (C), Allemagne, Ukraine, France, Angleterre (D).

Une fois le premier tour terminé, les équipes deux premiers de chaque groupe passeront aux quarts de finale, qui auront lieu le 15 novembre, le même jour d'un match de classement de la 9e à la 14e, et concernera le 3 du groupe de l'Algérie contre le 4e du groupe D. Le lendemain se joueront les demi-finales, suivies de la suite des matchs de classement. Les petites finales et finales (messieurs et dames) auront le 18 novembre. Seuls les vainqueurs (messieurs et dames) du titre seront qualifiés aux joutes de Paris-2024.

En prévision du rendez-vous égyptien, l'équipe nationale a effectué trois stages, avec des séances biquotidiennes, avec un groupe dont la majorité possède déjà une expérience continentale pour avoir pris part à des compétitions auparavant. " Au Caire, on aura à disputer des matchs de hautes factures et peu importe le résultat, l'essentiel de voire évoluer l'équipe, évaluer chaque production et le niveau du groupe", a expliqué l'entraineur national. Pour le premier responsable technique de l'équipe, les matchs de la Coupe du monde seront bénéfiques pour parfaire la cohésion, corriger les erreurs technique, en prévision des prochaines échéances.

"Il faut que les joueurs profitent des cinq matchs du mondial voir plus, pour donner le maximum, progresser et surtout corriger les erreurs techniques à chaque fois. Les équipes qu'on va affronter seront des adversaires de niveau international, ce qui devrait nous permettre de nous évaluer, en prévision de la prochaine échéance internationale", a conclu l'entraineur national. Voici l'effectif sélectionné pour la Coupe du monde de para-volley au Caire: Hadj Laribi, Khalifa Boucif, Ziane Mejahdi, Mustapha Aissa Ouameur, Abdelkader Boukafha, Moussa Benkhatmallah, Mekki Beldjilali, Ahmed Elfitas, Khelifa Benafla, Lazhar Guettaf, Sofiane Massoudi et Hamza Bourihia.