Les services de police d’Oran ont réussi à saisir plus de 50 gr de cocaïne et plus de 1.300 comprimés de psychotropes, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps de sécurité.

Lors d’une opération menée, jeudi soir, par les différentes brigades de la police judiciaire et les services des sûretés urbaines, 50,77 gr de cocaïne, 1.379 comprimés de psychotropes de différents types, 40 gr de kif traité et 859 unités de boissons alcoolisées ont été saisies, ainsi qu’une somme de plus de 235.000 dinars, provenant des revenus des activités criminelles, a indiqué la même source.

Lors de la même opération, 356 personnes ont fait l’objet d’un contrôle d’identité.

En outre, 7 personnes, sous le coup de mandats d’arrêt, et 14 autres faisant l’objet d’un avis de recherche ont été arrêtées, en plus de 23 personnes faisant l’objet de mandats et de jugements à des peines de prison et 66 autres personnes impliquées dans des affaires de drogue, de psychotropes et de port d’armes blanches. D’autre part, 220 véhicules ont fait l’objet de fouilles administratives et sécuritaires et 100 motos ont été contrôlées, en plu s de 60 autres motos mises en fourrière pour diverses infractions, a-t-on indiqué.

La même opération a permis la saisie de 22 armes blanches prohibées de différents types et formats, ainsi que 5 flacons de gaz lacrymogène, selon la même source.

Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales, les individus arrêtés ont été présentés devant la justice, a-t-on indiqué.