Les éléments de la brigade anti-stupéfiants relevant des services de la police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya de Béchar ont démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic international de drogue via les frontières ouest du pays et saisi une quantité de 117 kg de kif traité, a rapporté samedi la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

L’opération a été réalisée avec la contribution et l’appui du service spécialisé du secteur opérationnel de la 3ème région militaire (3-RM), suite à l’exploitation de renseignements faisant état de l’introduction, dans la commune de Mougheul (50 km au nord-ouest de Bécher) à partir des frontières ouest du pays, d’une importante quantité de kif traité, a-t-on précisé.

La mise en place d’un dispositif de surveillance et de recherches policières, avec l’appui des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), sous supervision de la justice, a permis l’identification et l’arrestation de cinq (5) présumés membres de ce réseau criminel dans la même région frontalière, e n plus de la découverte et de la saisie de la quantité de drogue susmentionnée.

Des véhicules touristiques destinés à l’acheminement de la drogue ont été également saisis au cours de cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels de trafiquants de drogue, menée par les services de sécurité, dans la région sud-ouest du pays. Les cinq (5) mis en cause dans cette affaire criminelle, âgés entre 25 et 67 ans, ont été déférés devant le magistrat instructeur prés le tribunal de Bécher, sous les chefs d’inculpation de "trafic international de drogue, importation illégale de drogue dans le cadre d’un réseau criminel organisé et contrebande à un degré de danger menaçant l’économie national", a conclu la même source.