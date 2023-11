Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a tenu, jeudi, une réunion en visio-conférence, avec les Directeurs de la santé et de la population (DSP) des wilayas et des établissements hospitaliers afin d'évaluer la mise en œuvre sur le terrain des mesures prises pour l'amélioration de la prise en charge du patient, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est tenue jeudi, s'inscrit dans le cadre du "suivi de la mise en œuvre du plan d'action élaboré au bénéfice du patient, avec ses sept (7) axes, précise la même source, ajoutant qu'elle a permis au ministre de "s'enquérir de l'application sur le terrain des mesures prises concernant ce qui a été réalisé au profit du patient pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge médicale de qualité".

Dans ce cadre, le ministre a réaffirmé "la nécessité de finaliser le processus de numérisation du système de gestion au niveau de tous les établissements avant la fin de l'année en cours", soulignant qu'aucun retard en la matière ne sera toléré vu l'importance de cette opération", se félicitant de "l'avancement de cette opération au niveau de nombreux établissements de santé". Le ministre du secteur a appelé les responsables des différents établissements de santé notamment les établissements de proximité, à redoubler d'efforts concernant "la finalisation du processus de numérisation du système sanitaire, l'amélioration de l'hygiène hospitalière et de la qualité de prise en charge, en assurant la disponibilité des médicaments" Il a également salué "le travail des inspecteurs régionaux sur le terrain pour l'amélioration des prestations à travers l'accompagnement des responsables dans leur travail".

Le ministre a souligné, à la fin de la rencontre, qu'il ne tolérait "aucun laxisme dans la mise en œuvre des objectifs contenus dans le plan d'action (28 objectifs et 140 activités), avant de remercier les professionnels du secteur pour les efforts consentis pour améliorer les prestations du secteur de la Santé".

Le ministre de la Santé reçoit le président du CREA

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu, jeudi au siège du ministère, une délégation du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), conduite par son président, Kamel Moula, avec laquelle il a évoqué les voies et moyens de renforcer et de promouvoir le secteur de la santé à travers l'accompagnement des opérateurs économiques dans la réalisation de leurs projets d'investissement, a indiqué vendredi un communiqué du ministère. M. Saihi a précisé lors de cette réunion que son secteur s'oriente actuellement vers "l'ouverture de l'investissement pour la modernisation et le développement du système de santé", à la faveur de "la nouvelle loi sur l'investissement qui accorde plusieurs avantages aux opérateurs économiques". Pour sa part, M. Moula a fait part de la volonté du CREA de "participer au développement et à la modernisation du secteur et de booster le développement du pays", selon la même source.

Les deux parties ont convenu, à cette occasion, de "poursuivre la coordination et la concertation", dans l'objectif de "réaliser des projets d'investissement dans le domaine de la santé au profit des malades", a conclu le communiqué.