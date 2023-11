Faire le plein de poissons, fruits et légumes et réduire sa consommation de boissons gazeuses préviendrait du risque de cancer colorectal.

Le régime méditerranéen protégerait du cancer colorectal, selon les résultats d'une étude présentée au 19ème Congrès mondial de l'ESMO. En effet, une alimentation riche en poissons, fruits et légumes et pauvre en boissons gazeuses réduirait de moitié le risque de développer des polypes.

Le cancer colorectal se développe à partir de polypes intestinaux et est souvent lié à un régime alimentaire à faible teneur en fibres et riche en viande rouge, alcool et les aliments caloriques.

Bien que le régime méditerranéen ait été associé à des taux plus bas de cancer colorectal, les études ne précisent pas quels sont les aliments les plus bénéfiques.

À l'aide de questionnaires alimentaires issus de 808 personnes qui ont subi un dépistage ou des coloscopies diagnostiques, l'équipe de recherche du centre médical de Tel-Aviv, en Israël a pu creuser pour examiner les bénéfices de certains aliments sur le risque de cancer colorectal.

Les chercheurs ont étudié plusieurs groupes d'aliments, les fruits, les légumes et les légumineuses, les noix et les graines, les grains entiers, les poissons et les volailles, les acides gras mono-insaturés, et saturés, la viande rouge, l'alcool et les boissons gazeuses.

Les chercheurs ont constaté que, comparativement à des sujets sains, ceux qui avaient des polypes avancés se sont alimentés avec moins d'aliments composants du régime méditerranéen (moyenne de 1,9 contre 4,5 composants). Pourtant, même la consommation de deux à trois composants de ce régime était associée à un risque réduit de moitié de polypes avancés.

Après ajustement des différents facteurs de confusion possibles, les chercheurs ont déduit les 3 composants qui semblent jouer un rôle clé dans la diminution du risque : la consommation de fruits et légumes et de poisson ainsi que l'absence de boissons gazeuses.

"Nous avons constaté que chacun de ces trois choix alimentaire était associé à un peu plus de 30% de probabilité réduite de lésion colorectale pré-cancéreuse avancée. Pour les individus qui mangeaient du poisson et des fruits et légumes et qui ne buvaient pas de boissons gazeuses, le risque était réduit de 86%", a déclaré Naomi Fliss Isakov, auteure de l'étude.