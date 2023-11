La chaleur estivale est souvent source de questionnement pour les jeunes mamans. Comment préparer son accouchement quand il fait très chaud ? Quel trousseau de naissance prévoir ? Faut-il donner de l'eau à bébé ? Comment le rafraîchir ? On fait le point sur les réflexes à adopter.

J'ADAPTE MA VALISE POUR LA MATERNITÉ

Certaines maternités sont climatisées. Mais si ce n'est pas le cas, le séjour risque d'être difficile en cas de forte chaleur voire de canicule. Je glisse donc dans ma valise des chemises de nuit légères, un brumisateur et des serviettes de toilette à placer sous le drap, car les alèses en plastique des hôpitaux font souvent transpirer.

J'EMPORTE BODIES ET PYJAMAS POUR BÉBÉ

Car dans les jours qui suivent la naissance, bébé passe d'un environnement de 37 degrés à quelques vingtaines de degrés. Il doit donc être maintenu bien au chaud même si c'est l'été : body, pyjama, chaussettes, gilet et bonnet seront donc de mise. On pourra le découvrir progressivement au bout de quelques jours, quand il saura mieux réguler sa température. A l'intérieur, on pourra alors le laisser dormir vêtu d'une simple couche s'il fait très chaud.

J'EMMAILLOTE BÉBÉ MALGRÉ LA CHALEUR

Si on opte pour l'emmaillotage, on peut s'y tenir même quand il fait chaud. Dans ce cas, il suffit de choisir un drap léger en coton plutôt qu'une couverture. Pour savoir si bébé a chaud, apprenez à repérer quand il transpire en glissant une main à la base de son cou. Si c'est humide, pas de doute, il a trop chaud. Vous pouvez toujours l'emmailloter mais en laissant sortir ses jambes à l'air libre.

PAS BESOIN D'EAU POUR L'HYDRATER

Avant l'âge de six mois, il n'est généralement pas conseillé de donner de l'eau à un bébé. Le lait fait très bien l'affaire, car il est lui-même composé d'une importante quantité d'eau. Et boire de l'eau expose le nourrisson à un risque de diarrhée - si l'eau contient des germes - et de malnutrition - car il aura moins faim et boira donc moins de lait. Si bébé a soif, je lui donne le sein ou le biberon plus fréquemment. Si j'allaite, je m'hydrate moi-même plus que d'habitude.

A partir de l'âge de six mois, je peux lui donner, en plus du lait, des biberons d'eau minérale adaptée aux nourrissons.

JE NE LUI DONNE PAS DE BAIN FRAIS

Même s'il fait chaud, je ne change pas la température ou la fréquence des bains. Idéalement, le bain de bébé est à température du corps (37 degrés). On peut descendre à 35 degrés s'il fait très chaud, mais pas plus bas. Pour rafraîchir bébé, il est possible d'utiliser un brumisateur mais sans vaporiser l'eau directement sur sa peau. Brumisez plutôt sur un linge avant de les lui passer sur son visage ou ses mains.

NI VENTILATEUR NI CLIM' DANS LA CHAMBRE

La climatisation assèche l'air et les muqueuses, alors que bébé a besoin d'un air plutôt humide pour bien respirer. Le ventilateur, quant à lui, crée des courants d'air : à éviter donc, si on ne veut pas que bébé prenne froid.

JE CHANGE PLUS SOUVENT SA COUCHE

La chaleur augmente les risques de transpiration et de macération dans la couche, ce qui irrite la peau du nourrisson au niveau des fesses. Il faut donc le changer plus souvent, en le laissant quelques minutes les fesses à l'air libre pour bien sécher sa peau. Pendant ce temps, placez bébé sur une serviette de bain pour éviter les catastrophes.